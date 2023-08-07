Грузятся в броню в 36-градусную жару: Михайлова показала, в каких условиях воюют наши защитники

7 августа 2023, 20:40
Читати новину українською

Источник:

Алина Михайлова

Почти всю Украину несколько последних дней накрыла мощная жара, а температура иногда могла достигать выше 36 градусов тепла. Несмотря на это, даже в таких условиях наши военные все равно выходят на позицию, чтобы выдворить врага с территории нашего государства.

Об этом рассказала руководительница медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Она отметила, что условия для наших защитников действительно были адскими, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ достают очень далеко: в ОК "Юг" ответили, как удары по мостам влияют на оккупантов

Как украинские военные воюют в жару

Алина Михайлова выставила в социальную сеть фото, как бойцы батальона "Волки Да Винчи" грузятся с броней на позиции в жару. По словам парамедика, температура тогда была 36 градусов тепла.

Михайлова показала, как военные работают в адских условиях / Фото Алины Михайловой

Впоследствии в комментариях Михайлова написала, что такие условия являются "натуральным адом". Она отметила, что при такой высокой температуре работать довольно трудно.

Третий день жара, которая мешает работать в принципе и еще ухудшает само по себе состояние раненых, - подчеркнула она.

В комментариях пользователи сети посоветовали нашим военным пить больше воды, чтобы утолить жажду в таких условиях. Михайлова сказала, что очень много воды военные не могут с собой взять, ведь идут на позицию пешком пару километров в обмундировании с боекомплектами, сухпайками и уносят с собой гидратор с одной бутылкой.

В комментариях люди начали выражать восхищение нашими защитниками, а также благодарить их за то, что они сохраняют наше государство.

Как происходит контрнаступление ВСУ

  • Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 7 августа рассказал, что наши военные смогли сбить российский вертолет Ка-52. Это они сделали из обычного ПЗРК.
  • Об успехах ВСУ высказался и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные штурмы врага наши военные сохраняют инициативу в наступлении.
  • Заместитель главы Минобороны Анна Маляр отметила, что на протяжении последней недели враг пытался штурмовать позиции наших военных на нескольких направлениях. По ее словам, эпицентром военных действий остается Восток нашего государства.

Автор: Владислав Кравцов