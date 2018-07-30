Мила Кунис засветила неудачный наряд на кинопремьере: фотофакт

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис надела неудачный наряд на красную дорожку. Помятый комбинезон стильного кроя испортил появление знаменитости на кинопремьере.

Мила Кунис – привлекательная и роскошная актриса, которая привлекает внимание яркой внешностью. Однако не всегда выбор одежды знаменитости удачный. Это она подтвердила во время недавнего выхода на красную дорожку в Лос-Анджелесе.

Читайте также: Большей безвкусицы не найти, – в сети нещадно раскритиковали образ Насти Каменских

Как известно, в Калифорнии состоялась премьера ожидаемой киноленты "Шпион, который меня бросил". Зажигательную Одри в фильме сыграла Мила Кунис, поэтому вместе со звездными коллегами она покрасовалась на красной дорожке. Однако появление звезды вызвало шквал неодобрительных комментариев в сети.

Допис, поширений Sam Heughan All Things (@samheughan_allthings) 30 Лип 2018 р. о 12:25 PDT

Для светского мероприятия очаровательная Мила выбрала светлый комбинезон от дизайнерского бренда Johanna Ortiz. Наряд оголял плечи актрисы и имел стильный крой с ниспадающей тканью. И хоть одежда была из последних коллекций, однако на звезде она выглядела крайне неопрятно. По словам экспертов, комбинезон был из простой ткани, поэтому после поездки Милы Кунис до места церемонии он выглядел помятым.

И не только это раскритиковали в сети. Звезда отказалась от белья, ее грудь выглядела совсем непривлекательно, что подметили пользователи сети. Хейтеры уже назвали образ Милы Кунис провальным.

Допис, поширений Kate McKinnon (@k.atemckinnon) 29 Лип 2018 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений fashion_celebs_critics (@fashion_celebs_critics_) 29 Лип 2018 р. о 8:23 PDT