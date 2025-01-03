Первая в истории массовая война дронов: как Украина создала новое ядро войска и целую "субкультуру"

В конце 2023 года президент Зеленский объявил амбициозную цель – обеспечить Силы обороны одним миллионом FPV-дронов за год. Это заявление, сделано после задержек в поставках вооружения от США, поставило дроны в центр стратегии Украины. За 2024 год Украина перевыполнила этот показатель.

В общем российско-украинская война стала демонстрацией преимущества дронов в современной войне – от "мавиков" и FPV до мощных беспилотников. Как Украина, так и Россия соревнуются за первенство в использовании дронов против врага на поле боя.

24 Канал публикует адаптированный перевод материала The New York Times об операторах БПЛА батальона "Ахиллес", которые управляют дронами на восточном фронте.

Уничтоженный танк под Белгородом: куда летают украинские дроны

История о 36-летнем "Буром" и 30-летнем "Пророке" из "Ахиллеса" начинается возле российского Белгорода. Дрон-камикадзе с камерой на носу и антенной на хвосте пересек российскую границу без всяких препятствий. Под ним висела бронебойная боеголовка. Примерно в 30 километрах к югу от Белгорода, с остатком заряда батареи на 5 минут дрон начал спуск.

Управлял дроном "Пророк" из подвала заброшенного дома в украинском селе в нескольких километрах от границы с Россией. Рядом с ним за полетом наблюдал его командир "Бурый". До этого еще один дрон со взрывчаткой уже уничтожил гаубицу в лесополосе. Задачей "Пророка" и "Бурого" было оценить нанесенный ущерб, найти уцелевших артиллеристов и уничтожить их.



Запуск дрона / Фото NYT

Во время охоты "Пророку" случилась неожиданность – российский танк Т-80, спрятан в кустах. Стоимость этого гиганта – 3 миллиона долларов, а обнаружил его дрон всего за 400 долларов. Несмотря на броню, сетку на башне и закрытые люки, украинцы уничтожили танк. Ранее же, чтобы атаковать бронированную технику, солдату нужно было рисковать жизнью, стреляя из гранатомета, часто с небольшой вероятностью попасть. Однако FPV-дроны изменили правила игры.

Первая масштабная война дронов

Дроны уже давно стали частью конфликтов, но ни одна война до 2022 года не видела такого массового их использования с обеих сторон. Украина и Россия адаптировали эти беспилотники для различных задач, оценив их мощность, мобильность и экономическую целесообразность. Дроны были дешевле других видов оружия с подобными характеристиками и снижали риски для операторов, которые могли работать на безопасном расстоянии.

Украина сделала ставку на коммерческие модели, такие как Mavic от китайской компании DJI. Эти дроны, сначала разработаны для любителей аэрофотографии, имели встроенные камеры, GPS, удобные программы для управления и легкие батареи. Их можно было легко модифицировать, используя 3D-принтеры, и запускать почти из любой точки. Универсальность и миниатюрность сделали их идеальными для войны, позволяя бойцам действовать креативно и эффективно.

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Вместе с бойцами в Сирии и Ираке украинцы стали одними из первых, кто использовал квадрокоптеры в войне. В 2014 году во время гибридной войны на Донбассе несколько экипажей уже применяли дроны.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году украинские подразделения быстро начали использовать дроны в больших масштабах: для разведки, корректировки артиллерии и сброса взрывчатки. Командир Юрий Федоренко, позывной "Ахиллес", стал сторонником дронов после того, как с их помощью украинская артиллерия уничтожила российский пункт заправки. Он решил научить своих бойцов управлять этими устройствами.

Россияне также оценили преимущества дронов Mavic, но Украина перешла к экспериментам с FPV-дронами. Эти высокоскоростные устройства, популярные среди любителей дрон-рейсов, начали применяться еще в 2016 году, а в 2022-м их потенциал рассмотрела СБУ. FPV-дроны стали оружием нового типа: способны менять направление, высоту и скорость, пролетать сквозь окна и двери, и даже повторно атаковать, если промахнулись.

Эти дроны сочетают мощность противотанковых снарядов, дальность минометов и точность снайперской стрельбы. В то же время они создают эмоциональный эффект благодаря видеозаписям атак, которые используются для поднятия боевого духа, запугивания врага и сбора средств на новое оборудование.

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СБУ начала использовать FPV-дроны на разных фронтах, а в конце 2022 года массово применила их в Бахмуте – месте самой кровавой осады в Европе со времен Второй мировой. Хотя дроны имели недостатки, такие как зависимость от погоды и невозможность быстрых атак, их массовое использование изменило ход боев. Они останавливали механизированные наступления, поражали солдат в траншеях, охотились на артиллерию и технику в тылу врага.

"Бахмут стал первым местом, где дроны-камикадзе широко использовались", – приводит NYT слова "Бабая", одного из первых лидеров дрон-команд СБУ.

FPV-дроны помогли Украине держать Бахмут до середины 2023 года, нанося значительные потери российским силам. В подразделении Федоренко дроны ликвидировали 210 наемников "Группы Вагнера", ранили 360 и уничтожили 23 самоходные гаубицы и другую технику.

Осада Бахмута хоть и завершилась потерей города, но помогла Украине уничтожить силы россиян. Теперь общественность и политики наконец начали осознавать значение дронов.

Кем были "дронисты" в гражданской жизни

В 2024 году в Украине создали новый род войск, специализированный на дронах – Силы беспилотных систем, а рота Федоренко превратилась в батальон с запланированной численностью около 500 бойцов.

В октябре президент Зеленский объявил, что Украина достигла цели в один миллион дронов раньше запланированного и способна производить до четырех миллионов ежегодно. Благодаря растущему флоту дронов-камикадзе страна выдержала очередной год войны и подготовилась к возможным переговорам о прекращении огня.

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"Трейдер" готовит дрон к взлету / Фото NYT

В некоторых случаях дроны собирают непосредственно у фронта. На деоккупированной территории, в одном из разбитых сел, "Трейдер", 28-летний техник и бывший криптотрейдер, готовит для "Ахиллеса" дроны-камикадзе. Он крепит батареи, взрывчатку и детонаторы к карбоновым или текстолитовым рамам, а потом готовит дроны к запуску. В арсенале разные бомбы – от противотанковых зарядов до самодельных термитных взрывчаток.

Как и "Трейдер", "Бурый" и "Пророк" были офисными работниками. Еще год назад "Бурый" разрабатывал мобильные приложения в Харькове, "Пророк" был менеджером по персоналу в торговой компании под Киевом, а "Энди", который занимается разведдронами, учился на адвоката.

Сейчас будни ребят – разведывательные вылеты и охота на россиян. В одно утро "Энди" связался с командой "Бурого" – они должны были провести разведывательный полет в своем секторе, чтобы выявить российских солдат, которые могли готовить атаку. Утренние вылеты важны – российские атаки часто начинаются рано, и их своевременное обнаружение спасает украинскую пехоту. "Трейдер" вышел на свежий воздух, установил дрон-камикадзе на деревянную табуретку и запустил его.

FPV-дроны команды способны развивать скорость более 110 км/ч, но "Пророк" летел медленно, чтобы экономить заряд батареи. Он направил дрон через Травянское водохранилище к серой зоне. Впереди было село Глубокое, оккупированное россиянами.



Россияне пытаются отражать атаки дронов / Стоп-кадры из видео, NYT

Российские солдаты, которые проникали на передовую под прикрытием ночи, прятались в подвалах или окопах. Их страх перед дронами – заметен невооруженным глазом. Российские военные Telegram-каналы постоянно публикуют видео боев, фиксируя жуткую хронику смертей с неба.

На видео можно увидеть, как россияне пытаются спасти себе жизнь – стреляют в дроны, даже бросаются шлемами, винтовками и просто палками. Некоторые даже накладывают на себя руки после ранения взрывчаткой. Однако смертоносные дроны с украинского неба не дают врагам шансов.

Как Украина перестроилась на беспилотные рельсы

Производство одного миллиона FPV-дронов ежегодно требовало значительных изменений в государственной политике. Сначала Украина упростила регуляцию отрасли. Начиная с конца 2022 года, украинское правительство снизило налоги, упростило таможенное оформление, оптимизировало процедуры контрактов для производителей оружия, в частности дронов, и повысило доходность продажи беспилотников с 1% до 25%.



Мастерская дронов "Ахиллеса" / Фото NYT

Также ввели бронирование от мобилизации для работников компаний-производителей дронов. Это привлекло в отрасль дополнительные руки. Кроме того, появился полигон для тестирования дронов, а Минцифра создала кластер оборонных технологий Brave1, где производители, инвесторы и предприниматели сотрудничают с чиновниками над оборонными проектами. Все эти изменения помогли компаниям быстро внедрять инновации, находить финансирование и наращивать производство.

Мы создали лучшие условия в мире для частных компаний, чтобы производить дроны,

– говорил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

В конце лета 2024 года Минцифра ввела бонусную программу для "Армии дронов". Условия таковы: военные должны загружать два или три видеоподтверждения каждой успешной атаки, чтобы получить баллы. За уничтоженные танки, летательные аппараты и личный состав начисляются баллы, которые можно обменять на дополнительные боевые дроны.

Цель в миллион дронов также требовала кадровых перенастроек. В июне 2024 года Украина создала новую военную службу – Силы беспилотных систем, которую возглавил полковник Вадим Сухаревский. Известный своей "холодной ненавистью к врагам", Сухаревский был заметной фигурой еще с 2014 года, когда, нарушив приказ не открывать огонь, он спас СБУшников от сепаратистов, которые их атаковали.

В интервью в Киеве Сухаревский рассказал о планах: осенью его силы имели около 2000 специалистов по дронам, а к концу 2025 года их количество должно вырасти до 10 000. Это, по его словам, поднимает дроновую войну от "субкультуры" до ядра военных операций.

Новые учебные программы позволяли быстро подготовить команды, что способствовало расширению использования боевых дронов. Новые прототипы, управляемые ИИ, могли преследовать цели даже без радиосвязи с пилотом.

"То, что мы создали, – это огромный шаг в будущее", – подытожил Сухаревский.

Обратная сторона дронов

Низкая стоимость и легкая доступность дронов-квадрокоптеров вызывают беспокойство, что Россия или другие государства, которые не соблюдают законы ведения войны, могут использовать БПЛА для целенаправленных атак против гражданских и гражданской инфраструктуры.

В частности, организация Human Rights Watch расследует использование Россией FPV-квадрокоптеров для обезлюдения украинских прифронтовых городов, как это происходит с Херсоном и его окрестностями. Россияне сбрасывают взрывчатку с дронов прямо на пешеходов, авто, общественный транспорт и остановки.



На тренировке во время ротации / Фото NYT

Оккупанты также прибегают к атакам FPV-дронами или дронами с бомбами раненых солдат. Это запрещено Женевскими конвенциями, которые защищают комбатантов вне поля боя. Однако эти конвенции – пустое слово для россиян.

Иногда звучат и опасения о психическом здоровье операторов дронов. Однако герой материала "Бурый" пренебрежительно называет это "теорией". "Какие эмоции могут быть у меня после трех лет большой войны?"– спрашивает военный, пожимая плечами. Другим, например "Трейдеру", однозначно нравится убивать россиян. "Чем больше мне нравится их убивать, тем меньше их останется на нашей земле", – говорит он.