Миллионные убытки для государства: полиция разоблачила схему хищения денег "Укрхимтрансаммиака"

Департамент стратегических расследований и следователи Нацполиции разоблачили нелегальную схему служащих "Укрхимтрансаммиака". Они разворовывали деньги госпредприятия.

По данным следствия, служащие приобрели оборудование для предприятия по ценам, которые были значительно выше рыночных. Все происходило во время проведения публичных закупок.

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Чиновники осуществляли манипуляции с тендерной документацией. В результате государство понесло миллионные убытки.

. За присвоение, растрату или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением предусмотрено заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься отдельной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генпрокурора.

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