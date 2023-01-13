Дети упорно бьют в барабаны, пока папа-пограничник бьет оккупантов, – милое видео от ГПСУ

Уже 324-й день украинские защитники смело защищают родные земли от оккупантов. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся под Бахмутом.

В Госпогранслужбе обнародовали милое видео, на котором маленькие украинцы вдохновенно исполняют песню "Ой, у лузі...". В ведомстве добавили, что отец этих детей сейчас борется с оккупантами на Бахмутском направлении.

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Малыши поднимают боевой дух украинцев

Невероятно милое видео опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы. На нем двое малышей решили поддержать отца-воина украинской народной песней "Ой, у лузі...".

Девочка упорно бьет в барабаны и поет, пока ее братик подтанцовывает в такт. Папа детей защищает страну на передовой.

Малыш бьет в барабаны, пока папа-пограничник бьет оккупантов на Бахмутском направлении,

– отметили в ведомстве.

"Ой, у лузі..." в исполнении малышей-патриотов: смотрите видео

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