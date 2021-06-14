Известие о заминировании поступило в 9:50. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе Нацполиции Харьковщины.

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Эвакуация людей из ТЦ "Караван" в Харькове / Фото телеграмм "Х**** Харьков"

По состоянию на 14:00 правоохранители продолжают поиски взрывчатки. О деталях будет известно позже.

На видео, обнародованном в соцсетях, заметно, что посетителей не так уж много. На месте происшествия стоит пожарная машина. Правоохранители оцепили территорию ТЦ и огородили все лентой.

Что происходило в "Караване" после сообщения о заминировании: смотрите видео телеграмма "Труха Харьков"