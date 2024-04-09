Не в наших интересах разговаривать с Россией, – глава Министерства иностранных дел Франции

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что дискуссии с российскими представителями уже не отвечают интересам его страны.

Заявление официального Парижа стало реакцией на разговор министра обороны Франции Себастьена Лекорню с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Сежурне отметил, что Москва искажает содержание такого диалога.

Читайте также У Лаврова истерили из-за заявления Макрона об отправке войск в Украину и угрожали Парижу

Не в наших (Франции, – 24 Канал) интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью,

– заявил глава МИД Франции.

Сежурне предположил, что для восстановления диалога с Москвой, "возможно, сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего, увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть восстановлены". Однако пока этого всего нет.

Намекая на недавний теракт в "Крокус Сити Холле", Сежурне заявил, что "давняя традиция сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом" сейчас находится в тупике.

"На самом деле оно (сотрудничество, – 24 Канал) не продолжается, поскольку это было предложение, а российское коммюнике на русском языке фактически предлагает нам не сотрудничать", – сделал вывод глава французского МИД.

Разговор министров обороны Франции и России: кратко