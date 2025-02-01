В Польше оппозиция просит об отставке министра образования из-за заявления о "польских нацистах"

Оппозиция Польши предлагает выдвинуть недоверие министру образования Барбаре Новацкой из-за ее высказывания о "польских нацистах". Однако в Министерстве заявили, что Новацкая просто оговорилась, сама министр также извинилась за свои слова.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24. Формулировку "польские нацисты" министр образования использовала во время своего выступления в начале недели.

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Оппозиционная партия Польши требует отставки министра образования

Барбара Новацкая, глава министерства образования Польши, сказала, что "польские нацисты на оккупированной Германией территории строили лагеря, которые были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения". Такие слова в партии "Право и справедливость" назвали "подлыми и лживыми".

На пресс-конференции в Варшаве глава парламентской фракции Мариуш Блащак заявил, что они готовят предложение об отставке министра образования Барбары Новацкой.

Мы также считаем, что таким образом она вписывается в фальшивый немецкий нарратив. Немцы пытаются избежать ответственности за Холокост, перекладывая ее на нацистов и поляков, что является исторической ложью. Мы выступаем против этого,

– сказал Блащак.

В Министерстве образования отреагировали на слова Новацкой

В Министерстве образования Польши заявление Барбары Новацкой назвали оговоркой. Там заявили, что министр говорила об обычных нацистах, а не "польских". Это подтвердила и сама чиновница, она лично извинилась за оговорку.

На защиту Новацкой стал также премьер-министр Польши Дональд Туск. Он возразил ее отставку и отметил, что политики не должны уходить с должности за каждую оговорку.

Напомним! Барбара Новацкая с 2015 года является польским политическим деятелем. Должность министра образования занимает с декабря 2023 года. Недавно она поддержала инициативу освобождения учеников 1–3 классов от домашнего задания, за исключением упражнений на мелкую моторику. А ученики 4–8 классов будут получать домашнее задание, которое не будет оцениваться.