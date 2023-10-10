Ударом с истребителя: Израиль ликвидировал министра экономики ХАМАС

Противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС продолжается. Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одной "крупной рыбы".

Вечером 9 октября премьер Израиля анонсировал мощную атаку на Сектор Газа, "которой еще никогда не было". Только за последнюю ночь ЦАХАЛ ударил по более чем 200 целям в Секторе Газа.

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Занимался финансами террористов

Армия обороны Израиля сообщает, что ночью 10 октября во время одной из таких атак – в результате авиаудара – был ликвидирован один из высокопоставленных боевиков. Речь идет о так называемом министре экономики ХАМАС Джаваде Абу Шамале. Мужчина руководил финансами террористической организации и выделял средства для финансирования и управления терроризмом внутри и за пределами Сектора Газа.

ЦАХАЛ, вероятно, ликвидировал одного из лидеров ХАМАС

По данным СМИ, утром 8 октября погиб главарь боевиков ХАМАС Айман Юнис. Его тело извлекли из-под завалов дома в лагере для беженцев Нусейрат, который атаковала армия Израиля.

В сети появились фото руин здания, в котором мог находиться Юнис. Следует отметить, что официального подтверждения гибели Юниса не поступало ни от ХАМАС, ни от ЦАХАЛ. Ранее Израиль заявлял об ударе по дому другого лидера палестинских террористов – Яхьи Синвара, а также главы разведки террористов.

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