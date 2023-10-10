Ударом с истребителя: Израиль ликвидировал министра экономики ХАМАС
Источник:Армия Израиля
Противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС продолжается. Армия Израиля сообщила об уничтожении еще одной "крупной рыбы".
Вечером 9 октября премьер Израиля анонсировал мощную атаку на Сектор Газа, "которой еще никогда не было". Только за последнюю ночь ЦАХАЛ ударил по более чем 200 целям в Секторе Газа.
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Занимался финансами террористов
Армия обороны Израиля сообщает, что ночью 10 октября во время одной из таких атак – в результате авиаудара – был ликвидирован один из высокопоставленных боевиков. Речь идет о так называемом министре экономики ХАМАС Джаваде Абу Шамале. Мужчина руководил финансами террористической организации и выделял средства для финансирования и управления терроризмом внутри и за пределами Сектора Газа.
ЦАХАЛ, вероятно, ликвидировал одного из лидеров ХАМАС
По данным СМИ, утром 8 октября погиб главарь боевиков ХАМАС Айман Юнис. Его тело извлекли из-под завалов дома в лагере для беженцев Нусейрат, который атаковала армия Израиля.
В сети появились фото руин здания, в котором мог находиться Юнис. Следует отметить, что официального подтверждения гибели Юниса не поступало ни от ХАМАС, ни от ЦАХАЛ. Ранее Израиль заявлял об ударе по дому другого лидера палестинских террористов – Яхьи Синвара, а также главы разведки террористов.
Война Израиля и ХАМАС: последние новости
- 10 октября ЦАХАЛ сообщил, что на четвертый день после нападения ХАМАС ему удалось выбить боевиков со своей территории на юге. Там отметили, что около 1500 тел палестинских террористов было обнаружено после установления Израилем контроля над границей.
- Позже Армия Израиля заявила о новое вторжение боевиков с севера в районе близ Голанских высот и Верхней Галилеи.
- Накануне террористы угрожали, что если Израиль не прекратит атаки на Сектор Газа, они будут убивать заложников и снимать их казни на видео.
- Напомним, что вооруженный конфликт между Израилем и палестинцами с Сектора Газа начался 7 октября.