Ввечері 9 жовтня прем'єр Ізраїлю анонсував потужну атаку на Сектор Гази, "якої ще ніколи не було". Лише за останню ніч ЦАХАЛ вдарив по понад 200 цілях у Секторі Гази.

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Займався фінансами терористів

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вночі 10 жовтня під час однієї з таких атак – внаслідок авіаудару – був ліквідований один із високопоставлених бойовиків. Йдеться про так званого міністра економіки ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Чоловік керував фінансами терористичної організаціями та виділяв кошти для фінансування та управління тероризмом усередині та за межами Сектора Гази.

ЦАХАЛ, ймовірно, ліквідував одного з лідерів ХАМАС

За даними ЗМІ, вранці 8 жовтня загинув ватажок бойовиків ХАМАС Айман Юніс. Його тіло дістали з-під завалів будинку у таборі для біженців Нусейрат, який атакувала армія Ізраїлю.

У мережі з'явилися фото руїн будівлі, в якій міг перебувати Юніс. Варто зазначити, що офіційного підтвердження загибелі Юніса не надходило ні від ХАМАС, ні від ЦАХАЛ. Раніше Ізраїль заявляв про удар по будинку іншого лідера палестинських терористів – Ях'ї Сінвара, а також голови розвідки терористів.

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