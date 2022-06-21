Минюст показал лагерь для военнопленных из России: сколько стоит содержание одного оккупанта

В учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины создали 51 участок для содержания военнопленных российских оккупантов.

Участки для российских пленников расположены почти в каждом регионе Украины. Также есть 1 лагерь, расположенный в западной части страны. Об этом в эфире единого телемарафона рассказал Министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Он подчеркнул, что лагерь для военнопленных охраняется. Для пленных оккупантов Украина создала надлежащие бытовые условия и организовала медицинское обеспечение.

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Военнопленные работают

Денис Малюська сообщил, что пленные российские военные работают на пользу украинского общества. В частности, занимаются деревообработкой.

Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества,

– рассказал Малюська.

По его словам, если из-за военного положения доставить военнопленных непосредственно в лагерь для содержания таких лиц невозможно, военнопленные могут временно находиться на участках, образованных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме того, в участки направляют тех военнопленных, о которых есть информация об их обмене в ближайшее время.

В таких участках военнопленные находятся в отдельных помещениях в исправительных колониях минимального уровня безопасности с общими условиями содержания, среднего и максимального уровня безопасности, а также в СИЗО, но изолированы от других осужденных и людей, взятых под стражу.

Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы – страна цивилизованная, мы – часть европейского сообщества,

– подчеркнул Малюська.

Также в Украине надеются, что должное содержание российских пленных побуждает Кремль удерживать в аналогичных условиях наших граждан.

Сколько стоит содержание одного пленника

Ежемесячно Украина тратит примерно 3 тысячи гривен на содержание одного пленника. Их содержание финансируется из средств резервного фонда Государственного бюджета Украины.

Украина постепенно возвращает украинцев домой

18 июня провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 5 гражданских украинцев, которые попали в руки врага. Также вернули тело одного погибшего воина.

17 июня Владимир Зеленский сообщил, что из плена удалось освободить парамедика Юлию Паевскую с позывным "Тайра".

13 июня состоялся 11 обмен пленными . Большинство тех, кто вернулся домой – военные.

. Большинство тех, кто вернулся домой – военные. Также недавно удалось освободить главу Шевченковской ОТО Николаевской области Олега Пилипенко. Он находился во вражеском плену больше 2 месяцев – с 10 марта.

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