Минкульт впервые хочет добавить в "черный список" сербского актера

Министерство культуры и информационной политики хочет добавить сербского и немецкого актера Гойко Митича в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

В Минкульте уже направили запрос в Службу безопасности Украины. Хотят уточнить место пребывания актера.

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Сейчас Митича нет в "черном списке". Минкульт заметил, что в перечень можно вносить не только российских артистов.

Деятели культуры из этого списка не могут гастролировать в Украине, а кино и сериалы с ними запрещены для трансляции.

Что известно о Митиче

Актер стал популярным в 1960 годах как исполнитель ролей индейцев в вестернах. Например, он играл роль Чингачгука – героя произведений Джеймса Фенимора Купера.

Однако Митич является симпатиком боевиков и оккупантов.

В частности, в 2019 году он ездил в оккупированный Донецк, а в 2017 году – приезжал в оккупированный Севастополь на кинофорум "Золотой витязь".

Гойко Митич / Кадр из фильма

Что надо знать о "черном списке" Минкульта