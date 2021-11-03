Минкульт впервые хочет добавить в "черный список" сербского актера

3 ноября 2021 , 21:27
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Источник:

"Детектор медиа"

Министерство культуры и информационной политики хочет добавить сербского и немецкого актера Гойко Митича в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

В Минкульте уже направили запрос в Службу безопасности Украины. Хотят уточнить место пребывания актера.

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Сейчас Митича нет в "черном списке". Минкульт заметил, что в перечень можно вносить не только российских артистов.

Деятели культуры из этого списка не могут гастролировать в Украине, а кино и сериалы с ними запрещены для трансляции.

Что известно о Митиче

  • Актер стал популярным в 1960 годах как исполнитель ролей индейцев в вестернах. Например, он играл роль Чингачгука – героя произведений Джеймса Фенимора Купера.
  • Однако Митич является симпатиком боевиков и оккупантов.
  • В частности, в 2019 году он ездил в оккупированный Донецк, а в 2017 году – приезжал в оккупированный Севастополь на кинофорум "Золотой витязь".

Гойко Митич / Кадр из фильма

Что надо знать о "черном списке" Минкульта

  • "Черный список" артистов Минкульт создал в 2015 году. Туда попадают те российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали российскую агрессию.
  • С 21 октября список пополнился на 14 актеров. Недавно туда попали еще 32 артиста.
  • В перечень также попал российский комментатор Дмитрий Губерниев, а рэпера Моргенштерна добавляли в список аж дважды, под разными фамилиями.
Автор: Ольга Музика