Бывают поразительные "рекорды": боец объяснил, какова плотность минирований на Юге

Российские оккупанты заминировали огромное количество оккупированных территорий. Были ситуации, когда один "квадрат" приходилось трижды разминировать.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер 120 отдельной бригады теробороны города Днепр Александр Курбатов. По его словам, десятки тысяч гектаров украинской земли сейчас превращены в минные поля.

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Оккупанты засоряют землю чрезвычайно старыми минами. Саперы доставали устройства, которые были изготовлены еще в 1950-х – 1960-х годах.

Все, что Россия когда-то собирала, теперь раскладывает у нас на полях. Десятки тысяч гектаров превращены в минные поля. Их невозможно перепрыгнуть. Возможно пройти только тогда, когда выйдет сделать коридоры,

– заметил Курбатов.

Нужны дроны с тепловизорами

Как отметил Курбатов, сейчас нет достаточного количества оборудования для разминирования. А оно может очень помочь.

Иногда были "рекордные" участки, где на 50 квадратных метрах находили около 200 мин. Но впоследствии выявляли новые "рекорды". Так, на перекрестке двух дорог в поле величиной с 20 квадратных метров также нашли 200 мин.

Разминировали его несколько раз. Разминировали один раз – не все вытащили. Еще раз разминировали – тоже не все. На третий раз удалось. Большая просьба к тем, кто может помочь. Помогайте деньгами на дроны или дроны с тепловизорами. С ними значительно легче обнаружить мины,

– заметил Курбатов.

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Мины находятся на глубине не более 5 – 10 сантиметров. Когда земля ночью стынет, квадрокоптер с тепловизором могут увидеть мины, которые еще держат в себе тепло. Каждый такой дрон помогает спасти жизнь.

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