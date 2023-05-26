Сколько F-16 нужно для увольнения Украины: в Минобороны назвали количество

Украинские пилоты вскоре приступят к обучению на западных истребителях F-16. В Минобороны Украины рассказали, сколько самолетов нужно, чтобы вызволить оккупированные территории.

Оборонное ведомство информирует, что Украине нужно 4 эскадрильи истребителей F-16. Речь идет о 48 многоцелевых самолетах.

Смотрите также Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины

Украине нужно 4 эскадрилья истребителей F-16

В Министерстве обороны отмечают, что это именно то количество самолетов, которое позволит Украине выгнать россиян с временно оккупированных территорий.

4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора,

– говорится в сообщении Минобороны.



В Минобороны рассказали, сколько Украине нужно самолетов F-16 / Фото с твиттера Минобороны

Сколько самолетов может получить Украина: что говорят в Воздушных Силах