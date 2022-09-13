"Больно расставаться с тем, кого любишь": Минобороны показало видео об украинском Крыме

В Минобороны опубликовали трогательное видео с кадрами из Крыма и пообещали, что остров обязательно освободят от оккупантов. Тем временем украинские военные уже перешли к мощному контрнаступлению на Юге.

В ролике изображены митинги местных жителей в поддержку Украины и крымских татар. А также в видео можно увидеть украинских военных, которые сейчас бьются с россиянами и возвращают оккупированные территории.

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Полуостров обязательно вернется под контроль Украины

Ролик сопровождается песней Веры Линн, в которой есть такие слова: "Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но знаю, что однажды в солнечный день мы встретимся снова".

Невыразимо больно быть надолго разлученным с человеком, которого любишь и будешь любить всегда,

– говорится в сообщении.

Смотрите трогательное видео от Минобороны об украинском Крыме:

В Офисе Президента обратились к жителям оккупированного Крыма

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал людей, находящихся на временно оккупированных россией территориях, следить за объявлениями органов власти во время мер по деоккупации. Подоляк посоветовал жителям Крыма уже сейчас обустроить укрытия, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки.

Также к крымчанам обратилось Главное управление разведки МО Украины. Людей попросили сообщать о расположении баз, жилья и складов российских военных, коллаборантов и других сторонников оккупационных властей.

Как ВСУ обстреливали базы оккупантов на полуострове

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что именно в августе в Крыму начались взрывы. До этого на полуострове было спокойно, а эти "хлопки" и стали переломным моментом в войне.

Напомним, что "хлопок" посетил Севастополь 19 августа. По предварительным данным, в огне оказался штаб российского черноморского флота.

Впоследствии Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил ракетные удары по крымским авиабазам противника, прежде всего по аэродрому Саки.

8 сентября снова сообщали о взрывах в районе Сак. Дым был виден с пляжей в Евпатории.

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