У ролику зображено мітинги місцевих жителів на підтримку України та кримських татар. А також у відео можна побачити українських військових, які зараз чинять спротив росіянам і повертають окуповані території.

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Півострів обов'язково повернеться під контроль України

Ролик супроводжується піснею Віри Лінн, у якій є такі слова: "Ми зустрінемося знову, не знаю де, не знаю коли, але знаю, що одного сонячного дня ми зустрінемося знову".

Невимовно боляче бути надовго розлученим з людиною, яку любиш і любитимеш завжди

, — мовиться у повідомленні.

Дивіться щемливе відео від Міноборони про український Крим:

В Офісі Президента звернулись до мешканців окупованого Криму

Радник глави ОП Михайло Подоляк закликав людей, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях, слідкувати за оголошеннями органів влади під час заходів з деокупації. Подоляк порадив жителям Криму вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки.

Також до кримчан звернулося Головне управління розвідки МО України. Людей попросили повідомляти про розташування баз, помешкань та складів російських військових, колаборантів та інших прибічників окупаційної влади.

Як ЗСУ обстрілювали бази окупантів на півострові

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що саме у серпні у Криму почалися вибухи. До того на півострові було спокійно, а ці "хлопки" й стали переломним моментом у війні.

Нагадаємо, що "бавовна" навідала Севастополь 19 серпня. За попередніми даними, у вогні опинився штаб російського чорноморського флоту.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив ракетні удари по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки.

8 вересня знову повідомляли про вибухи у районі Сак. Дим було видно з пляжів у Євпаторії.

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