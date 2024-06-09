Минобороны подтвердило удар по комплексам С-300/400 в России

В Министерстве обороны Украины подтвердили удар по ракетным комплексам С-300/С-400 в России. Накануне об этом сообщали СМИ.

Это подтвердил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Заметим, об этом говорилось и в отчете американского Института изучения войны, специалисты которого утверждали об использовании для этого удара оружия из Соединенных Штатов.

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В Минобороны подтвердили удар по комплексам

В течение недели российские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории России как ответ на террор по гражданскому населению Харьковщины,

– заявил Лазуткин.

Так, Силы обороны Украины 1 июня произвели огневое поражение носителей комплексов С-300/400. Для уничтожения и повреждения российской техники использовались артиллерийские установки западных образцов.

По его словам, разрешение от западных партнеров по применению иностранного вооружения для уничтожения военных целей на территории России очень серьезный шаг вперед.

В Министерстве обороны добавили, что Вооруженные Силы Украины продемонстрировали, что подобная операция вполне возможна.

Что этому предшествовало