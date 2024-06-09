Минобороны подтвердило удар по комплексам С-300/400 в России
Источник:Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины подтвердили удар по ракетным комплексам С-300/С-400 в России. Накануне об этом сообщали СМИ.
Это подтвердил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Заметим, об этом говорилось и в отчете американского Института изучения войны, специалисты которого утверждали об использовании для этого удара оружия из Соединенных Штатов.
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В Минобороны подтвердили удар по комплексам
В течение недели российские зенитные управляемые ракеты С-300 по Харькову массово не применялись. Это можно считать следствием применения западного оружия по целям на территории России как ответ на террор по гражданскому населению Харьковщины,
– заявил Лазуткин.
Так, Силы обороны Украины 1 июня произвели огневое поражение носителей комплексов С-300/400. Для уничтожения и повреждения российской техники использовались артиллерийские установки западных образцов.
По его словам, разрешение от западных партнеров по применению иностранного вооружения для уничтожения военных целей на территории России очень серьезный шаг вперед.
В Министерстве обороны добавили, что Вооруженные Силы Украины продемонстрировали, что подобная операция вполне возможна.
Что этому предшествовало
- Еще 3 июня СМИ и телеграм-каналы сообщили, что Вооруженные Силы Украины ударили по зенитно-ракетному комплексу С-300/400 в Белгородской области России. Уже тогда сообщили, что он был поражен, вероятно, с помощью РСЗО HIMARS.
- Позже Институт изучения войны сообщил, что украинские войска 1 или 2 июня нанесли удар по российской батарее противовоздушной обороны С-300/400 в Белгородской области. Для этого, возможно, применили американскую ракетную систему HIMARS.
- Российская батарея ПВО была расположена примерно в 60 километрах от нынешней линии фронта на севере Харьковской области и более 80 километров от Харькова, то есть в радиусе действия HIMARS, утверждали аналитики.
- Впоследствии в "Радио Свобода" показали спутниковый снимок поврежденного С-300/400. На снимке можно увидеть сгоревшие пусковые установки ЗРК и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400 после украинского удара.
- Это был один из первых ударов по российской территории посредством реактивной системы залпового огня HIMARS после того, как Администрация президента США Джо Байдена дала Украине разрешение наносить такие удары для защиты Харькова и Харьковской области.