В Минобороны Польши назвали то, что может остановить агрессию Путина

Министр Обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что остановить агрессию главы Кремля Владимира Путина может только жесткость Захода. Для этого, по его словам, следует показать Кремлю, что на уступки никто не пойдет.

По словам Мариуша Блащака, покойный президент Польши Лех Качиньский предупреждал об аппетитах Кремля еще во время агрессии России против Грузии в 2008 году. После Грузии и Украины, по словам политика, будут страны Балтии и Польша.

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Запад должно быть единым

Матеуш Блащак отметил, что ситуация на границе Украины и России не обречена, Однако независимость и суверенность Украины является тем, в чем также заинтересована Польша. Причиной этого является то, что кремлевские "аппетиты" могут значительно расшириться, если Запад допустит вторжение в Украину.

В наших национальных интересах, чтобы Украина была суверенным и независимым государством. Потому мы его укрепляем. Таким образом, мы снимаем угрозу с нашей страны,

– заявил Блащак.

Также министр обороны Польши отметил, что Запад должен быть единым в противодействии агрессии Кремля и твердо стоять на своей позиции.

"Уже в 2008 году Президент Лех Качиньский говорил в Тбилиси о возрождении Российской империи и предупредил, что сегодня Грузия, завтра Украина, а позже страны Балтии и Польша", – добавил Блащак.

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