Без дополнительных сил и средств: в Минобороны рассказали об освобождении Андреевки и Клещеевки
На прошлой неделе Силы обороны Украины на Бахмутском направлении освободили два населенных пункта. Речь идет об Андреевке и Клещеевке.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, благодаря чему Силы обороны Украины преуспевают, несмотря на предпочтение оккупантов в живой силе и количестве техники, пишет 24 Канал.
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Украина наступает без создания наступательной группировки
Как сказала Маляр, освобождение Андреевки и Клещеевки – это повод наглядно показать мастерство командования. По ее словам, преимущество украинского войска прежде всего в мотивации и доблести наших бойцов на переднем крае.
Кроме того, она сказала, что залог успеха – профессиональные планирования украинского командования.
Если говорить о Бахмутском направлении, то там с одной стороны – продолжается наступление наших сил, но с другой – для этого не создавалась наступательная группировка. Мы наступаем нашими силами, которыми мы обороняемся. И там не используются дополнительные силы и средства. И теми силами, которые направлены на оборону, нам удается двигаться вперед,
– заявила Маляр.
По ее словам, в этом и состоит мастерство командующего ОСГВ "Хортица" и всего штаба, работавшего и работающего над этой операцией – освобождения наших территорий на Бахмутском направлении.
Заместитель министра сообщила, что на Бахмутском направлении уже освобожден 51 квадратный километр. Так, за прошедшую неделю было освобождено еще 2 "квадрата".
Вместе с тем, Маляр информирует, что враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещеевки. Наши бойцы сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах.
ВСУ освободили Клещеевку и Андреевку: детали
- Бойцы бригады "Лют" вместе с собратьями из Сил обороны 17 сентября официально вернули украинский флаг над освобожденной Клещеевкой.
- Также информацию об освобождении Клещеевки подтвердил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
- 15 сентября в Генштабе ВСУ официально сообщили, что в ходе штурмовых действий Силы обороны взяли под контроль Андреевку в Донецкой области.