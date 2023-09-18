Без дополнительных сил и средств: в Минобороны рассказали об освобождении Андреевки и Клещеевки

На прошлой неделе Силы обороны Украины на Бахмутском направлении освободили два населенных пункта. Речь идет об Андреевке и Клещеевке.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона рассказала, благодаря чему Силы обороны Украины преуспевают, несмотря на предпочтение оккупантов в живой силе и количестве техники, пишет 24 Канал.

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Украина наступает без создания наступательной группировки

Как сказала Маляр, освобождение Андреевки и Клещеевки – это повод наглядно показать мастерство командования. По ее словам, преимущество украинского войска прежде всего в мотивации и доблести наших бойцов на переднем крае.

Кроме того, она сказала, что залог успеха – профессиональные планирования украинского командования.

Если говорить о Бахмутском направлении, то там с одной стороны – продолжается наступление наших сил, но с другой – для этого не создавалась наступательная группировка. Мы наступаем нашими силами, которыми мы обороняемся. И там не используются дополнительные силы и средства. И теми силами, которые направлены на оборону, нам удается двигаться вперед,

– заявила Маляр.

По ее словам, в этом и состоит мастерство командующего ОСГВ "Хортица" и всего штаба, работавшего и работающего над этой операцией – освобождения наших территорий на Бахмутском направлении.

Заместитель министра сообщила, что на Бахмутском направлении уже освобожден 51 квадратный километр. Так, за прошедшую неделю было освобождено еще 2 "квадрата".

Вместе с тем, Маляр информирует, что враг пытается изо всех сил вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещеевки. Наши бойцы сдерживают атаки врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

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