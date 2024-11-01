Минобороны США объявило новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов

Министерство обороны США 1 ноября объявило очередной пакет помощи Украине. Общая сумма этой части военной поддержки достигает 425 миллионов долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Пентагона. Этот пакет помощи стал уже 69 по количеству.

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Что вошло в новый пакет помощи от США

Ориентировочная стоимость составляет 425 миллионов долларов. В Минобороны США отметили, что этот пакет позволит Украине противодействовать агрессивной войне, которую ведет Россия. В помощи содержатся: ракеты-перехватчики ПВО, боеприпасы для реактивных систем и артиллерии, бронетехника и противотанковое оружие.

В целом номенклатура этого нового пакета помощи от США содержит:

боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

ракеты Stinger;

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам;

боеприпасы воздух-земля;

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды;

трубчатые ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

бронетранспортеры Stryker;

стрелковое оружие и боеприпасы;

медицинское оборудование;

подрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти и вспомогательное оборудование к имеющемуся в Украине оружию;

В Пентагоне также отметили, что Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с членами НАТО и партнерами из Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить срочно необходимые потребности Украины на поле боя и защитить наше государство от российской агрессии.

К слову, ранее Владимир Зеленский раскритиковал США за непредоставленное оружие Украине. В частности, президент отмечал, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в апреле этого года.