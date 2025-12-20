"Минус" российский корабль и не только: ВСУ успешно атаковали россиян в Каспийском море

Украинские военные в ночь на 19 декабря нанесли успешный удар по военному кораблю России из проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку нефтегазовой добывающей платформы. Несколько украинских дронов попали в этот корабль.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие российские объекты в море уничтожили Силы обороны 19 декабря?

Чтобы Россия тоже почувствовала на себе последствия войны из-за падения военно-экономического потенциала, украинские защитники ударили по очередному кораблю оккупантов, который находился на дежурстве в Каспийском море. По судну попали сразу несколько беспилотников. Генштаб пишет, что сейчас уточняется номер этого корабля и степень повреждений.

Украинские военные также поразили другой объект на Каспии. Под удар попала буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского. К слову, это объект российской подсанкционной компании "Лукойл".

Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются,

– говорится в сообщении Генштаба.

Но и на этом атаки на российскую военную инфраструктуру не прекратились. Недавно дроны ударили по радиолокационной системе РСП-6М2 в районе Красносельского во временно оккупированном Крыму. Военные объяснили, что с помощью этой системы происходит регулирование движения воздушных судов. Она помогает самолетам точно заходить на посадку в условиях плохой видимости.

Силы обороны продолжают делать все, чтобы наступательный потенциал захватчиков был подорван, а Россия и сама желала, чтобы эта война прекратилась.

