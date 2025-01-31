Сыплют десятками в окопы: на что способны смертельные мины "Лепесток"

Российские войска начали массово применять запрещенные мины, которые представляют угрозу для украинских военных. Эти мины Россия должна была уничтожить еще много лет назад.

Эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" в эфире 24 Канала отметил, что россияне массово начали использовать запрещенные малые противопехотные мины "Лепесток". Они опасны, поскольку могут травмировать военного, например, оторвать стопу.

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Эти мины запрещены конвенцией ООН, а еще в 90-х годах было подписано соглашение об их уничтожении. Украина уничтожала эти мины, и Россия также должна была их уничтожить.

Чем они опасны

"Особенность этих мин в том, что изначально они были разработаны для дистанционного минирования. Например, их можно разбрасывать в виде кассет с помощью РСЗО. Они сбрасываются с дронов, которые несут целую кассету. После удара о землю мина активируется и становится боевой", – сказал Сергей "Флеш".

Он добавил, что многие не верили, что россияне применяют такие мины, ведь они не хотят публично признавать использование средств, запрещенных Конвенцией ООН.

Однако мы получаем видео перехвата с их FPV-дронов, где четко видно, как они сбрасывают десятки таких мин на наши позиции. Это подтвержденный факт, а не домыслы,

– сказал "Флеш".

"Флеш" объяснил, что опасность заключается в том, что мины сбрасываются в окопы, обычно ночью. Военные, двигаясь в темноте или сумерках, могут на них наступить и получить тяжелые травмы. Также мины сбрасывают на лесные дороги, чтобы вывести из строя транспорт ВСУ. Если колесо пробито, водитель вынужден останавливаться для замены, и это делает его уязвимым для атаки FPV-дронов или артиллерии. На передовой неподвижная цель на 10 минут – это серьезная угроза.

Противник использует эти мины уже давно – еще полтора года назад начали поступать такие сообщения. Сейчас ситуация осложняется, и коллеги с разных направлений сообщают, что эта тактика приобретает массовый характер,

– сказал "Флеш".

Он добавил, что эта мина очень маленькая, поэтому ее трудно заметить. Даже если утром или вечером проверили окоп, нет гарантии, что ночью с дронов не сбросят новые мины. Этот процесс может остаться незамеченным.

"Технология очень опасная, подлая и представляет серьезную угрозу нашим войскам," – подытожил Сергей "Флеш".