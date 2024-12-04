"Страшная угроза": может ли генсек НАТО Рютте повлиять на Трампа в вопросе Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Соединенным Штатам Америки не стоит подталкивать Украину к мирным переговорам на выгодных для России условиях. Такое развитие событий может поставить под угрозу не только интересы Украины, ведь это будет способствовать углублению связей между противниками США.

Во время интервью, Рютте якобы предупредил Дональда Трампа о страшной угрозе со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что генсек НАТО имеет положительный опыт в общении с новоизбранным президентом США еще при первой его каденции. По его мнению, Рютте может на равных говорить с Трампом.

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Стратегия Рютте

Олег Лесной считает, что Марк Рютте очень грамотно сформулировал опасность для Соединенных Штатов Америки. Команда Трампа говорит о том, что у США сейчас на первом месте отношения с Китаем, а дальше уже другие проблемы.

Он объяснил, что Рютте пытается доказать Трампу, что нет отдельных кейсов, то есть проблема российско-украинской войны напрямую влияет на отношения между США и Китаем, а также и на другие геополитические проблемы в мире. Говорится о политике Ирана, Северной Кореи и России.

Если эта связка сформируется в восприятии ситуации Трампом, то это будет хорошо, ведь он должен прийти к мысли, что надо решать эти вопросы глобально – не в одиночку,

– сказал политолог.

Активность европейских политиков

Лесной предположил, что европейские лидеры пытаются показать Трампу, предлагая ему различные варианты прекращения войны в Украине, что они могут взять на себя ответственность за безопасность в Европе. Однако, чтобы так было, должно продолжаться партнерство с США.

Трамп сейчас изучает ситуацию и формирует свою позицию. Первая его каденция показала, что исторические или очень важные вопросы он принимает самостоятельно и берет на себя за это ответственность. Я надеюсь, что для Украины это будет не катастрофично,

– высказался он.

Напомним, Марк Рютте отметил, что Украина нуждается в больше военной помощи, а не дискуссий о будущем мирном процессе. Он отметил, что приоритетом должно быть обеспечение Украины всем необходимым для достижения позиции силы перед переговорами с Россией.