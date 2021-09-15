Мир не признает выборы и мандаты депутатов, воевавших за боевиков на Донбассе, – ОБСЕ

Международное сообщество не признает мандаты тех депутатов, которые воевали за боевиков на Донбассе и могут попасть в Госдуму. Такая же ситуация относительно тех, которые могут быть выбраны в Крыму.

Речь идет о российских выборах в Госдуму, которые запланировала Россия на 19 сентября. Об этом заявил участник Международной мониторинговой миссии из Чехии, аналитик исследовательского центра "Европейские ценности" Давид Стулик.

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Во время представления предварительных результатов международной мониторинговой миссии вдоль линии фронта, Стулик ответил на вопросы 24 канала. Он заверил, что международное сообщество не признает мандаты тех депутатов, которые воевали на Донбассе и могут попасть в Госдуму.

Международное сообщество не признает даже факт оккупированных или нелегально аннексированных территорий. То есть, у этих людей нет никакого международного мандата,

– заверил Стулик.

Он также добавил, что на них могут даже потом распространиться санкции со стороны США или ЕС, "поэтому это такой важный политический шаг".

Коротко о выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму России должны состояться 19 сентября 2021 года. Из-за низкой явки россиян Кремль пытается привлечь к голосованию жителей оккупированных территорий. Для этого проектом постановления ЦИК России разрешили голосовать на выборах в Госдуму жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, у которых есть российские паспорта. Проявить активность можно даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.

Также Россия массово выдавала жителям ОРДЛО российские паспорта. Более того, перед проведением выборов оккупанты заявили, что запустят для голосования бесплатные автобусы в Ростовскую область и поезда до границы с Россией.

8 сентября Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу из-за подготовки выборов в Госдуму России на оккупированном Донбассе и в Крыму. Парламентарии призывают признать это голосование нелегитимным.