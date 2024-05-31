Мирное соглашение будет ловушкой: Зеленский рассказал о возможных переговорах с Россией
Источник:The Guardian
Владимир Зеленский рассказал, что пока что переговоры с Россией нереалистичны. "Мир" с Россией, по его словам, сейчас может стать ловушкой
Зеленский отметил, что конца войны пока не видно, поэтому переговоры с Россией пока нереалистичны. Он сказал, что мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку Путин нарушит любое соглашение, и доверять ему точно нельзя.
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Россия не собирается отдавать землю
Зеленский отметил, что Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, поскольку Запад слабо отреагировал на аннексию Крыма и захват части востока Украины в 2014 году.
Также, по словам президента Украины, Россия настаивает на том, что Украина должна принять новые территориальные реалии. Владимир Зеленский говорит, что Москва использует любую паузу в боевых действиях, чтобы "укрепить мышцы на поле боя" и рано или поздно нанесет удар снова.
Он отмечает, конфликт в Украине похож на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах из-за "идеологии русского фашизма". Президент говорит, что у россиян методы войны такие же жестокие, как и в нацистской Германии. Были и массовые казни, и захоронения и изнасилования.
Зеленский отметил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и доминировать в стране.
Если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, атакуя другие страны,
– сказал Зеленский и добавил, что сейчас идет настоящая третья мировая война.
Россия не хочет мира
- Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Однако, по его словам, участники мероприятия делают все для того, чтобы саммит прошел успешно.
- Боррель отметил, что Кремль даже созвал встречу БРИКС, чтобы требовать у стран-членов не ехать на Саммит, который состоится в июне 2024 года.
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью 24 Канала рассказал, что надеется, что многие страны смогут принять участие в этой встрече, чтобы обсудить территориальную целостность Украины, а также принципы суверенитета. Однако если говорить о России, то ее явно чиновник не хочет видеть.
- Он отметил, что Россия регулярно наносит удары по всей Украине и гражданскому населению. С российской стороны нет желания вести переговоры, или даже если Путин говорит, что готов вести переговоры после того, как оккупировал территорию, то это неправильная позиция.
- Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что российский диктатор Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Поэтому некоторые мировые лидеры еще не высказались по этому мероприятию.