Нет никаких сигналов, что Путин хочет сейчас мира, – Кулеба
Украина продолжает искать пути к справедливому миру. В частности, для этого недавно был проведен Саммит мира в Швейцарии.
Впереди у Украины трудный путь, но важно, что мы идем путем, где нет места для уступок агрессору. Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает 24 Канал.
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Каким будет путь к миру в Украине
Сегодня Путин не хочет мира и нет никаких сигналов об обратном,
– заявил Кулеба.
По словам министра, Самир мира – серьезный шаг к миру, но к миру, который будет строиться на принципах международного права, устава ООН и интересах Украины.
"Это не простой процесс, я не буду этого скрывать, у нас впереди трудный путь. Но важно, что мы идем именно этим путем. Не путем уступок агрессору под давлением третьих сторон, а путем продвижения и жесткой защиты своих национальных интересов", – отметил он.
Кулеба добавил, что Украине удалось встать на этот путь благодаря формуле мира, а Саммит в Швейцарии "зацементировал" этот путь, из-за чего очень нервничают в Кремле.
"Путь будет непростой, впрочем, мы его обязательно пройдем, восстановим мир и будем восстанавливать мир", – резюмировал министр.
Что известно о коммюнике Саммита мира
- 16 июня, во второй день Глобального саммита мира, 80 стран и 4 организации подписали совместное коммюнике об основах мира.
- Документ определяет единую позицию по трем пунктам формулы мираядерной и продовольственной безопасности, обмена пленными по принципу "всех на всех", а также возвращения похищенных Россией украинских детей.
- Впрочем, список стран, поддержавших совместное коммюнике на Саммите мира в Швейцарии, сократился. Вместо ранее объявленных 80, сейчас поддержка поступает от 78 стран.