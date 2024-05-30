В России снова заговорили о мире, но выдвинули нереальные и циничные условия
Россия снова пытается манипулировать вопросом мира в Украине. Руководство страны-агрессора предложило мир на собственных условиях, но сразу же отвергло такую возможность, цинично обвинив украинскую власть в "нежелании мириться".
Россияне начали очередную серию гадкого сериала о "мире" с Украиной на их условиях. Там заявили, что достижение "мира" и "политического урегулирования" можно ускорить. Впрочем, как сообщают пропагандистские росСМИ, они и сами понимают, что это невозможно из-за условий, которые выдвигаются сейчас, передает 24 Канал.
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Мир по российским правилам
Руководитель вражеского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия "открыта для переговоров по Украине". Даже таким высказыванием россияне пытаются унизить Украину.
Глава российского МИД выдал, что прежде всего Запад должен прекратить поставки вооружения для ВСУ. Кроме того, Лавров требует остановки боевых действий со стороны украинской армии. Он считает, что "чем быстрее это произойдет, тем быстрее начнется политическое урегулирование".
Впрочем, почти сразу представитель Кремля Лавров начал противоречить своим же словам и обвинил украинскую власть в нежелании вести диалог, потому что в Киеве, вроде бы, правит "партия войны", которая желает победы над Россией на поле боя.
Хотя, здесь вражеский пропагандист прав. Официальная позиция украинской власти – это разгром врага, который нанес Украине огромный ущерб, страданий и устраивал геноцид на оккупированных территориях.
Но на этом бенефис Лаврова не закончился. Глава вражеского министерства иностранных дел сказал, что Кремлю нужен "полноценный мир, а не о перемирии".
Хочет ли Россия мира на самом деле
- Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Однако, по его словам, участники мероприятия делают все для того, чтобы саммит прошел успешно.
- По словам Борреля, Кремль даже созвал встречу БРИКС, чтобы требовать у стран-членов не ехать на Саммит, который состоится в июне 2024 года.
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью 24 Канала рассказал, что надеется, что многие страны смогут принять участие в этой встрече, чтобы обсудить территориальную целостность Украины, а также принципы суверенитета. Однако если говорить о России, то ее явно чиновник не хочет видеть.
- Он отметил, что россия регулярно наносит удары по всей Украине и гражданскому населению. С российской стороны нет желания вести переговоры, или даже если Путин говорит, что готов вести переговоры после того, как оккупировал территорию, то это неправильная позиция.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу. Поэтому некоторые мировые лидеры еще не высказались относительно этого мероприятия.