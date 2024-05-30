В России снова заговорили о мире, но выдвинули нереальные и циничные условия

Россия снова пытается манипулировать вопросом мира в Украине. Руководство страны-агрессора предложило мир на собственных условиях, но сразу же отвергло такую возможность, цинично обвинив украинскую власть в "нежелании мириться".

Россияне начали очередную серию гадкого сериала о "мире" с Украиной на их условиях. Там заявили, что достижение "мира" и "политического урегулирования" можно ускорить. Впрочем, как сообщают пропагандистские росСМИ, они и сами понимают, что это невозможно из-за условий, которые выдвигаются сейчас, передает 24 Канал.

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Мир по российским правилам

Руководитель вражеского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия "открыта для переговоров по Украине". Даже таким высказыванием россияне пытаются унизить Украину.

Глава российского МИД выдал, что прежде всего Запад должен прекратить поставки вооружения для ВСУ. Кроме того, Лавров требует остановки боевых действий со стороны украинской армии. Он считает, что "чем быстрее это произойдет, тем быстрее начнется политическое урегулирование".

Впрочем, почти сразу представитель Кремля Лавров начал противоречить своим же словам и обвинил украинскую власть в нежелании вести диалог, потому что в Киеве, вроде бы, правит "партия войны", которая желает победы над Россией на поле боя.

Хотя, здесь вражеский пропагандист прав. Официальная позиция украинской власти – это разгром врага, который нанес Украине огромный ущерб, страданий и устраивал геноцид на оккупированных территориях.

Но на этом бенефис Лаврова не закончился. Глава вражеского министерства иностранных дел сказал, что Кремлю нужен "полноценный мир, а не о перемирии".

Хочет ли Россия мира на самом деле