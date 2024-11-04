На Западе пишут, что "Украину разменивают": Ермак отреагировал

На фоне тяжелой ситуации на фронте, а также нерешительности Запада относительно приглашения нашей страны в НАТО и предоставления ей разрешения на дальнобойные удары вглубь России, в западных СМИ все чаще появляются заголовки о том, что "Украину разменивают". У Зеленского отреагировали на такие настроения в иностранной прессе.

Разменивают тех, кто позволяет себя разменивать. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает 24 Канал со ссылкой на интервью Натальи Мосейчук.

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Доказали всему миру

По словам чиновника, Украина уже всем показала, что не позволит себя разменять. Он подчеркнул, что наше государство не просто воюет. Нам удалось уже освободить часть территории от оккупации.

Очень тяжелая ситуация, но мы стоим,

– заявил Ермак.

Ранее руководитель Офиса сказал, что Киев готов вести переговоры с Россией при условии отвода оккупационных войск на линию 24 февраля 2022 года.

К слову, в Financial Times написали о якобы возможных гарантиях безопасности для Украины в обмен на оккупированные территории. В ОП отметили, что это бред. Такие разговоры не ведутся. У Зеленского уточнили, что никто на Западе официально и явно не предлагал нашему государству такие гарантии безопасности, которые точно не допускали бы расширения или повторения войны.