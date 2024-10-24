В Defense Express объяснили, почему Франция тянет с передачей Mirage

Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Париж планирует поставить самолеты в первом квартале 2025 года. Хотя в июне президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что ВСУ получат машины до конца 2024 года.

В эфире 24 Канала главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что влияет на увеличение сроков поставки. Отметим, что первая партия Mirage 2000-5 будет вооружена крылатыми ракетами SCALP EG и французскими бомбами AASM для боевых задач класса "воздух – земля".

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Какая причина задержки

Франция оттягивает передачу этих самолетов единолично. Ведь если истребители F-16 передавала коалиция из многих государств, то Париж весь комплекс задач под Mirage 2000-5 решает самостоятельно.

Могут быть задержки. В частности, в предыдущей публикации La Tribune говорилось о том, что, мол, не хотят передавать малое количество, потому что это не соответствует амбициозным планам президента Франции Эммануэля Макрона,

– отметил главный редактор Defense Express.

Первая партия истребителей Mirage 2000-5 якобы будет насчитывать три самолета, сообщила французская газета La Tribune. Впрочем, буквально полторы недели назад издание писало, что будет 12 самолетов. Официально Париж до сих пор не сообщил, сколько конкретно Mirage 2000-5 передадут Украине.

В любом случае это будет только первая партия. Общий ресурс передачи до 20 машин,

– отметил Катков.

Министр вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню объявил, что передача состоится в первом квартале 2025 года. Задержку он объяснил тем, что как раз к этому времени успеют модернизировать самолеты.

К слову, объявленный перечень модернизации – интеграция вооружения для ударов по наземным целям, повышение устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.

В этой публикации указано, что обучение пилотов проходит на авиабазе в Нанси. Дело в том, что это боевая авиабаза, а не учебная. Преимущественно обучение французских пилотов на самолетах-истребителях проходит в Коньяке. Все указывает на то, что обучение украинских пилотов и техников было развернуто специально.