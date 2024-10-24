В етері 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що впливає на збільшення термінів постачання. Зазначимо, що перша партія Mirage 2000-5 буде озброєна крилатими ракетами SCALP EG й французькими бомбами AASM для бойових завдань класу "повітря – земля".

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Яка причина затримки

Франція відтягує передачу цих літаків одноособово. Адже якщо винищувачі F-16 передавала коаліція з багатьох держав, то Париж весь комплекс завдань під Mirage 2000-5 вирішує самостійно.

Можуть бути затримки. Зокрема, у попередній публікації La Tribune йшлося про те, що, мовляв, не хочуть передавати малу кількість, тому що це не відповідає амбітним планам президента Франції Еммануеля Макрона,

– зауважив головний редактор Defense Express.

Перша партія винищувачів Mirage 2000-5 нібито налічуватиме три літаки, повідомила французька газета La Tribune. Втім, буквально півтора тижня тому видання писало, що буде 12 літаків. Офіційно Париж досі не повідомив, скільки конкретно Mirage 2000-5 передадуть Україні.

У будь-якому випадку це буде лише перша партія. Загальний ресурс передачі до 20 машин,

– зазначив Катков.

Міністр збройних сил Франції Себастьяна Лекорню оголосив, що передача відбудеться у першому кварталі 2025 року. Затримку він пояснив тим, що якраз до цього часу встигнуть модернізувати літаки.

До слова, оголошений перелік модернізації – інтеграція озброєння для ударів по наземних цілях, підвищення стійкості до засобів радіоелектронної боротьби.

У цій публікації вказано, що навчання пілотів проходить на авіабазі у Нансі. Річ у тім, що це бойова авіабаза, а не навчальна. Переважно навчання французьких пілотів на літаках-винищувачах проходить у Коньяку. Все вказує на те, що навчання українських пілотів та техніків було розгорнуто спеціально.