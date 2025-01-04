Украинские пилоты в январе получат самолеты Mirage 2000 от Франции, – СМИ

В январе Воздушные силы ВСУ получат три первых истребителя Mirage 2000–5F, которые будут использовать украинские пилоты. Франция решила передать эти самолеты после длительных переговоров.

Франция модифицировала истребители Dassault Aviation Mirage 2000–5F, чтобы они могли нести и запускать ракеты SCALP-EG, Storm Shadow и управляемые авиационные бомбы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Avions Legendaires.

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Французские истребители будут работать в Украине

Как сообщают в СМИ, первые три самолета могут доставить в Украину до 20 января. Некоторые источники даже предполагают, что многоцелевые истребители уже привезли, но пока их используют не для боевых задач, а для тренировочных полетов. Планируется, что около десяти самолетов этого типа будут на вооружении Украины.

Dassault Aviation Mirage 2000–5F станет второй "западной" моделью боевого самолета, которая поставлена украинцам после General Dynamics F–16AM/BM Fighting Falcon, а следовательно первой, разработанной и построенной в Европе,

– отмечает издание.

Каков истребитель Mirage 2000

Mirage 2000 на вид небольшой и легкий самолет. Но он предназначен для контакта с врагом и для поражения целей противника. Пилоты могут использовать истребитель для противовоздушной обороны, в частности для уничтожения вражеской авиации на расстоянии от 50 до 100 километров.

Самолет имеет размеры 14,6 на 9,13 метра. Он спроектирован по схеме "бесхвостка", что позволяет обеспечивать хорошую устойчивость и управляемость. Истребитель оборудован многоцелевым радаром и двумя револьверными пушками. Самолет может нести вооружение общим весом 6 3000 килограммов.



Самолеты Mirage 2000 будут использовать в борьбе против оккупантов / Фото AirTeamImages

Украинские пилоты научились летать на Mirage 2000

Пилотам Воздушных сил ВСУ понадобилось несколько месяцев, чтобы научиться управлять одноместным истребителем с дельтовидным крылом. Подготовка летчиков и механиков проводилась на французской базе проводилась на французской базе Нанси.