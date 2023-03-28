Создадут фурор во время контрнаступления, – летчик о Mirage 2000, которые может получить Украина

Французские самолеты Mirage 2000 в количестве 40 единиц могут предоставить Украине три страны – Объединенные Арабские Эмираты, Греция и Индонезия. Франция ведет с ними переговоры по этому поводу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, что Mirage 2000 – хорошие самолеты-бомбардировщики, выполняющие работу по земле, могут нести ракеты "воздух – земля", а также работать как штурмовики.

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Все хвалят эти самолеты

Свитан подчеркнул, что эти самолеты очень эффективны для поддержки наземных войск.

Он имеет 9 точек подвески, 4-кратно дублированную систему управления. Это надежный, проверенный самолет. Он выпущен в 1984 году, и уже 40 лет выполняет задания,

– заметил он.

Французы построили более 600 единиц различных модификаций Mirage, и они разошлись по миру. Около 10 стран имеют от 10 до 60 таких самолетов.

"И все их хвалят", – подчеркнул лётчик-инструктор.

Роман Свитан о преимуществах самолетов Mirage 2000: смотрите видео

Однако F-16 лучше

По его словам, 40 самолетов для нас пытается закупить Франция. Это будет расширенная авиабригада – 3 эскадрильи. В эскадрилье – 12 самолетов и плюс звено управления – 4 самолета.

Эта бригада может произвести фурор во время контрнаступления. Ведь то, на что способен Mirage как бомбардировщик и штурмовик, ни один старый советский самолет не сможет сделать,

– подчеркнул эксперт.

Он заметил, что Mirage может выполнять перехваты, воздушные бои, может сам себя прикрыть как истребитель и перехватчик, хоть и ракетами небольшой дальности. Однако ему не нужно прикрытие истребителей с воздуха.

"Mirage – это хороший ход для нас. Хотя оптимальный вариант для Украины – истребитель F-16. Об этом не нужно забывать", – отметил Роман Свитан.

Что известно о получении Украиной Mirage 2000

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна может передать Украине истребители Mirage 2000. Он добавил, что переговоры с Киевом по этому вопросу продолжаются.

Франсуа Лекорню сказал, что трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением и возможностями технического обслуживания.

Французское СМИ Le Figaro 22 марта заверило, что уже больше месяца украинские пилоты во Франции проходят обучение на истребителях Mirage 2000. Однако эту информацию опроверг представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что во Франции уже проходила подготовка авианаводчиков и курсы выживания для авиаторов. Однако "речь об обучении летного состава сейчас не идет".

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине для удачного контрнаступления требуется не менее сотни самолетов с разными возможностями выполнения задач. По его словам, каждая страна может дать нам 10-15 штук, и это не уменьшит их обороноспособность.