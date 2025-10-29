Вошли ли россияне в Мирноград: военные объяснили ситуацию в городе

Спикер группировки войск "Восток" рассказал, что российским военным удалось прорваться на окраину Мирнограда на Покровском направлении. Военные уточнили, что на самом деле враг не находится в населенном пункте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".

Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация в Мирнограде?

Защитники Украины вспомнили о спикере группировки войск "Восток" Григории Шаповале в телеэфире. Он заявил, что российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении.

Спикер группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске,

– объяснили военные.

Бойцы подчеркнули, что враг сейчас не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.

Что известно о ситуации в Донецкой области?