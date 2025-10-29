Вошли ли россияне в Мирноград: военные объяснили ситуацию в городе
- Российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении, но в самом населенном пункте их нет.
- Ситуация в Мирнограде и его окрестностях контролируется Силами обороны Украины.
Спикер группировки войск "Восток" рассказал, что российским военным удалось прорваться на окраину Мирнограда на Покровском направлении. Военные уточнили, что на самом деле враг не находится в населенном пункте.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка войск "Восток".
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Какова ситуация в Мирнограде?
Защитники Украины вспомнили о спикере группировки войск "Восток" Григории Шаповале в телеэфире. Он заявил, что российским военным удалось прорваться на окраины Мирнограда на Покровском направлении.
Спикер группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске,
– объяснили военные.
Бойцы подчеркнули, что враг сейчас не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
К слову, Президент Украины заявлял, что российские оккупанты хотели оккупировать Доброполье, однако ВСУ сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.
Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток – Доброполье, Покровск – принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли, – сказал Зеленский.
В The Financial Times отметили, что Владимир Путин приказал захватить Покровск до середины ноября 2025 года, активизировав наступательные действия на востоке Украины.