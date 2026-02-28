Буданов откровенно ответил, верит ли в успех переговоров и победу Украины
- Буданов отметил, что успех мирных переговоров зависит от силы позиции Украины и поддержки союзников, а гарантии безопасности США станут обязательной частью договоренностей.
- Украинский народ не согласится на территориальные уступки, и все оккупированные регионы будут освобождены при будущей победе.
Руководитель Офиса президента Украины, рассказал о шансах на успех мирных переговоров с Россией. Он отметил, что переговорный процесс сложный и многогранный.
Однако переговоры продолжаются, и Россия рано или поздно вынуждена будет принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом Кирилл Буданов интервью арабскому изданию Al-Modon.
Смотрите также Россияне готовы принять гарантии безопасности для Украины от США, – Буданов
Что рассказал Буданов?
Буданов объяснил, что успех переговоров зависит от силы позиции Украины и поддержки союзников, и что Кремль должен понять – гарантии безопасности США для Украины станут обязательной частью мирных договоренностей, даже если Россия "не желает этого".
По его словам, Россия "не изменила своих имперских амбиций" и продолжает стремиться к контролю над всей Украиной, поэтому весенние переговоры остаются ключевым, но сложным путем к завершению войны.
Буданов также отверг возможность обсуждать выборы в Украине во время боевых действий, назвав это пока бессмысленным, и заверил в "абсолютном доверии" к союзникам, которые поддерживают Киев.
Буданов также подчеркнул, что украинский народ не согласится на территориальные уступки, а все оккупированные регионы будут освобождены при будущей победе.
Какие еще заявления о мире сделал руководитель офиса?
Кирилл Буданов заявил, что нет конкретных дат завершения войны, установленных американскими партнерами. Переговоры между Украиной, США и Россией являются сложными и без определенных сроков завершения.
Кирилл Буданов считает, что Россия имеет проблемы почти в каждой сфере и не может победить Украину на фронте. Он подчеркивает важность сохранения санкций против России даже после завершения войны, чтобы предотвратить новую агрессию.
Украина не согласится на территориальные уступки в пользу России, и все оккупированные земли рано или поздно будут освобождены. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия стремится захватить всю Украину, но ей этого не удастся.