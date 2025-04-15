Кремль пытается выжать желаемое из США: в чем наибольший риск для Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий". Кремль пытается выжать от Штатов юридическое признание Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и временно оккупированного Крыма якобы как часть России.

В этом заключается самая большая проблема для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Самая большая проблема

Игорь Чаленко предположил, что своим заявлением Уиткофф будто подтвердил новость о том, что во время встречи с председателем российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым он передал требование о скорейшем завершении войны. То есть быстрого заключения соглашения с полным признанием четырех украинских областей в административных границах за Россией.

Американский лидер Дональд Трамп пытается достичь каких-то результатов. Поэтому россияне таким образом продавливают собственное видение. Важно, что украинская сторона публично заявила о своих "красных линиях", что никакого признания за Россией временно оккупированных территорий Украины не будет.

Это не нравится Москве. Очевидно, именно Кремль пытается выжать сейчас из США юридическое признание всех шести регионов, потому что Крым и Севастополь как отдельная административная единица, отдельный регион – за россиянами. По моему мнению, в этом есть самая большая сейчас проблема, самый большой риск,

– сказал руководитель Центра анализа и стратегий.

Напомним, Стив Уиткофф подытожил свой визит в Россию и заявил, что потенциальное мирное соглашение по Украине может охватывать вопрос "пяти территорий" (вероятно, говорится о Крыме, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях), а также включать ряд протоколов по безопасности. Он верит в возможность достижения соглашения. Спецпредставитель Дональда Трампа также отметил, что уже трижды встречался с Владимиром Путиным, и их последний разговор был "убедительным".