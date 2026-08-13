В России отреагировали на новые украинские инициативы по прекращению войны

Украина заявила о передаче подробных инициатив странам-партнерам. Между тем Россия утверждает, что не располагает никакой информацией по этому поводу.

Так, российские СМИ цитируют заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который заявил, что Москве якобы ничего не известно о новых предложениях по мирному процессу, которые Украина передала США.

Что говорят в России?

Отвечая на прямой вопрос журналистов о возможном получении мирных инициатив от американской стороны, российский чиновник дал отрицательный ответ и заверил, что российская сторона не располагает никакими подробностями.

В то же время дипломат отметил, что вопрос о возможном визите в Москву спецпосланцев президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера остается на повестке дня.

По его словам, российская сторона готова оперативно организовать эту встречу в случае необходимости.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона передала американским переговорщикам официальные предложения относительно плана прекращения войны с Россией.

Глава государства подчеркнул, что у США есть все возможности помочь укрепить украинную оборону, в частности в секторе противовоздушной обороны, и усилить давление на агрессора.

Кроме того, украинская разведка получила доказательства планов Кремля воспользоваться сентябрьскими псевдовыборами для проведения очередной волны мобилизации.

Ранее представители российских властей выдвинули свои требования для возобновления диалога, заявив о готовности рассматривать инициативы исключительно от Вашингтона.