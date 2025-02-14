Гегсет намекает на участие Европы в переговорах по Украине, но защищает предыдущие заявления

В среду, 12 февраля, на "Рамштайн" глава Пентагона назвал малореалистичными вступление Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года.Теперь Пит Хэгсет говорит, что не отказывается от сказанного, но немного смягчает позицию.

В пятницу, 14 февраля, во время визита в Варшаву Пит Гегсет отметил, что поддерживает свои комментарии, которые сделал на "Рамштайн". Тогда чиновник также отметил, что переговорами о мире в Украине будут заниматься лично Дональд Трамп и его администрация, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что сказал Хэгсет

На этот раз Гегсет допустил участие Европы в переговорах о мире в Украине. Кроме того, подчеркнул маловероятность членства нашей страны в НАТО и возвращения границ.

В то же время министр обороны заявил, что все равно не ставил бы ограничений относительно того, о чем президент Соединенных Штатов будет готов вести переговоры с Путиным и Зеленским.

Поэтому, какой в конце концов, эти границы будут иметь вид еще предстоит увидеть, и я думаю, что это часть дискуссии, которая должна была бы состояться между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой,

– подчеркнул глава Пентагона.

Ранее он допустил предоставление Украине ядерного оружия, если Трамп сочтет это нужным.