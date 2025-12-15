Путин использует зятя Трампа: эксперты разобрали, могут ли США предать Украину

Дональд Трамп привлек к переговорам по завершению войны своего зятя Джареда Кушнера. Вместе со Стивом Уиткоффом они пытаются найти бизнес-подход к Владимиру Путину, но это не работает.

Путин не заинтересован в деловых сделках Уиткоффа и Кушнера, и использует их в своих целях. Как Путин играет с представителями Трампа, могут ли США предать Украину и какой козырь есть у Владимира Зеленского – специально для 24 Канала разобрали аналитик по нацбезопасности Марк Тот и полковник США в отставке Джон Свит.

Как Путин использует Уиткоффа и зятя Трампа?

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он как можно скорее подписал мирное соглашение, которое требует от Украины, чтобы она передала России Донбасс. Марк, что это значит, и в какой ситуации сейчас находится Зеленский?

Марк Тот: Этот момент времени для Украины и Зеленского напомнил мне речь Уинстона Черчилля, которую он провозгласил 4 июня 1940 года после падения и эвакуации Дюнкерка (город во Франции, – 24 Канал).

Ставки здесь, действительно, очень большие. Украина испытывает большое давление со стороны президента США Дональда Трампа и его окружения, особенно Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, с целью фактически капитулировать перед россиянами. Это плохое развитие событий.

Донбасс нельзя сдавать – это слишком важный пояс укрепления. Дальше между ним, Киевом и Одессой ничего нет. Дональд Трамп фактически просит Украину совершить военное и национальное самоубийство. Это не допустимо, потому что, если это произойдет, то будет означать капитуляцию не только для Украины, но и для всей Европы, а также – доминирование Владимира Путина на континенте.

Нам известно об этом на основании стратегии национальной безопасности Трампа, которую недавно обнародовали. Он оставляет Европу на произвол судьбы, отказываясь от лидерства США в НАТО. Приняты временные меры. Конгресс установил минимальный уровень численности войск в законе об ассигнованиях на оборону. Нависла опасность. Сейчас решается судьба Европы – не только Украины.

Джон Свит: Да, я согласен. Украина по причине, которую очертил Марк, не может отказаться от своей стратегической крепости (Донбасса, – 24 Канал). Это условие, которое выдвинула Россия вместе с другими – такими, как сокращение численности ВСУ, ограничения на определенные типы систем вооружения и отсутствие сил НАТО на территории Украины для оказания помощи в обороне, – создают условия для следующего вторжения, которое мы уже видели ранее, например, в Чечне.

Путин никогда не держит своего слова. Оно может быть основано только на определенном моменте времени и на том, что он хочет именно в этот момент. Поэтому все пакеты стимулов, которые готовятся для России, чтобы она села за стол переговоров, не убедят Украину уступить любую часть своей территории. И Европа поддерживает в этом Зеленского.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил европейских союзников, что США могут предать Украину в этих переговорах. Марк, насколько реально такое развитие событий?

Марк Тот: Это еще предстоит определить. США под руководством Трампа хотят выйти за пределы не только Украины, но и Европы. Стратегия Трампа очевидно предусматривает изменение курса, ведь он видит угрозу со стороны Китая как ключевую и ту, что диктуюет темп. Однако она несколько слабая, потому что он использует более мягкую риторику в отношении Пекина, чем в прошлом.

Для Трампа мир – это ряд соглашений. При этом геополитические и геостратегические проблемы для него уходят на задний план. В то же время у Путина другое видение мира. Он не заинтересован в деловых сделках Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Путин может использовать их как средство достижения цели – заключения мирного соглашения на условиях, выгодных России. Однако в долгосрочной перспективе он продолжит свои махинации, чтобы захватить всю Украину и в конце концов попытается захватить некоторые страны Балтии, Румынию. Или, возможно, убедит Венгрию перейти на сторону России, вместо того, чтобы быть страной-членом НАТО. У Путина долгосрочные планы, и они не очень хорошие.

Поэтому с этой точки зрения Трамп оказывает нам всем медвежью услугу. Если наступит мир, то он должен быть справедливым. Он должен учитывать военные преступления, которые совершил Путин. Он должен учитывать умышленное нападение на мирных жителей, преступления против человечности, что были совершены в Буче в начале войны. Все эти факторы нужно учитывать, однако они должны основываться на устойчивом мире, а мы его пока не видим.

Могут ли США предать Украину и Европу?

Джон, какое ваше мнение относительно возможного предательства США в отношении Украины и Европы?

Джон Свит: Прежде всего я считаю, что слово "предательство" в этом контексте слишком сильное. На самом деле Трамп пытается побудить НАТО взять на себя больше ответственности за оборону Европы. И это абсолютно справедливо – определенной степени Альянсу необходимо активизироваться.

Последние 50 лет США были лидерами, и страны НАТО позволили им это. Сейчас США обращаются к Альянсу, что ему нужно больше распределять бремя ответственности, потому что должны сосредоточить наше внимание на западном полушарии, но также на Китае. Поэтому в этом смысле не обязательно считать позицию Трампа "предательством". Однако делает он это так, что фактически подливает масло в огонь, позволяя Путину и дальше давить и угрожать НАТО.

Сейчас администрация Трампа, вероятно, предоставляет дополнительные стимулы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, одновременно пытаясь осуществлять давление на Украину, чтобы она уступила территорию. Однако она к этому не готова.

Марк Тот: Я согласен с Джоном – это не столько предательство, сколько отречение от престола. Я из семьи военных летчиков, и когда мой дед и отец учили меня летать, они говорили: "Остерегайся того, что называют "стремление к цели".

Трамп настолько хочет заключить мирное соглашение, что не задумывается обо всех плохих решениях, которые он может принять на пути к его заключению.

Плохие решения в конце полета приводят к аварии во время приземления. Нужно хорошо все обдумать, чего Трамп не делает. Его переговорная позиция очень противоречива. Вчера он призвал к выборам. Зачем он подыгрывает Путину? Это просто одержимость желанием достичь цели. Он просто хочет заключить сделку, но он не учитывает последствия в будущем для Европы, для Украины и ее суверенитета.

Джон Свит: Марк, хочу вернуться к вашим словам относительно закона о национальной обороне на 2026 год. Конгресс ставит под контроль администрацию Трампа, он заявляет, что бюджет на 2026 – 2027 годы будет включать 400 миллионов помощи и военной поддержки Украине; вы не будете сокращать численность американских войск в Европе до менее чем 76 тысяч человек и сохраните за собой лидерство в НАТО и статус Верховного главнокомандующего союзных войск.

Таким образом двухпартийный Конгресс сдерживает администрацию Трампа. Получается, он имеет проблемы не только с Украиной, но и с Конгрессом.

Однако опрос Института Рональда Рейгана 2025 года по национальной обороне выявил проблемы с общественным мнением в США. 68% американцев поддерживают НАТО, 59% – против выхода из Альянса, около 62% стремятся к победе НАТО и Украины, а 70% не доверяют России. Это означает, что Трамп плывет против течения вопреки общественному мнению американцев.

Кто не должен участвовать в переговорах?

Трамп в интервью снова заявляет, что у Украины "нет козырей", а Россия имеет более сильную переговорную позицию. Марк, прав ли он?

Марк Тот: Нет, он ошибается. Не хочу недооценивать сложную задачу, которая стоит перед Украиной. Она потребует значительно большей поддержки со стороны Европы по предотвращению военных неудач в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Утверждение, что Украина "не имеет карт" является ошибочным. Европа может их предоставить. Настоящая проблема в том, что каждый раз, когда Трамп говорит, что у Украины нет козырей, он на самом деле продолжает давать козыри Путину. В этом сейчас заключается дилемма, и этим занимаются Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

В то же время есть госсекретарь Марко Рубио, который пытается отвоевать часть этих карт обратно, чтобы вернуть их на сторону Украины. Однако проблема не в том, что у Украины вроде бы нет карт, а в том, что Трамп дает их Путину слишком много.

Мы еще не обсуждали эту тему. Стив Уиткофф звонил помощнику Путина Кириллу Дмитриеву и советовал, как диктатору вести себя с Трампом и как ему угодить. Марк, как вы оцениваете такую дипломатическую тактику? Это предательство или непрофессиональный подход?

Я колеблюсь, является ли Уиткофф самым наивным человеком в мире, учитывая, как сильно его время от времени обманывает Путин – игры, которые он ведет, "ухаживания" к нему со стороны Кирилла Дмитриева – главного спецпосланника Путина в этих переговорах. Или, возможно, он, рассуждая как деловой человек, считает, что сможет заключить свои соглашения, если достигнет мира как можно скорее.

Возможно, историкам и журналистам придется разобраться в этом. Однако в любом случае это плохо для Украины. Стив Уиткофф не должен участвовать в этих процессах, переговорах. Он не заслуживает доверия и даже не честным посредником. Даже если бы он хотел быть объективным посредником, этот человек выступает в роли арбитра, вредя Украине.

Почему Уиткоффу нравится Путин? В одном из интервью он заявил об этом.

Я не могу поверить в то, что он понимает, что Путин совершает военные преступления, способствовал трагедиям таким как в Буче или целенаправленно атакует мирное население. Сначала Уиткоффу было легко закрыть глаза на его ошибки. Он также участвовал в мирных переговорах в Газе. Возможно, он не мог сразу усвоить всю информацию. Но сейчас нет сомнений, что он знает об этом, и что он прежде всего сосредоточен на попытке заключить мирную сделку с Путиным по Украине.

Это только мое мнение, я не имею доказательств, но я подозреваю, что он видит перед собой знаки доллара и рубля и просто хочет заключить сделку для Трампа. Чтобы они имели возможность двигаться дальше и ошибочно считать, что проблемы мира, который находится в конкуренции между Россией и Китаем с одной стороны и США – с другой, каким-то образом решатся с помощью деловых сделок и транзакций. Они не понимают, что Путину это не интересно. Он имеет более масштабные планы, чем просто бизнес.

Какой главный козырь Зеленского?

Полковник Свит, как вы оцениваете текущую военную ситуацию? Действительно ли Украина находится в таком тяжелом состоянии, как считает Трамп, пытаясь представить ситуацию так, будто бы Киев не имеет никаких козырей?

Джон Свит: Соглашусь с Марком относительно карт. Украина не имеет американских карт, но имеет европейские. Но еще важнее то, что она имеет украинские карты.

Украинские военные держатся стойко. Они одерживают победы над российскими войсками на земле. Они ликвидируют до тысячи российских солдат ежедневно и около 7 тысяч – в неделю. Они отбили много нападений врага и продолжают это делать. Но им нужна помощь в борьбе с дронами и баллистическими ракетами.

За сутки по гражданским целям россияне могут выпускать более 700 беспилотников и 50 баллистических ракет. Именно по жилым районам, а не по военным. Это гражданская инфраструктура, школы, церкви, дома, культурные центры. Это можно было бы назвать геноцидом, но никто не хочет использовать это слово, когда речь идет о России, потому что тогда пришлось бы что-то с этим делать.

Однако Украина держится, и я подозреваю, если будет дополнительная поддержка со стороны Европы – особенно по противовоздушной обороне, – она продолжит борьбу. Мы с Марком много говорили о создании бесполетной зоны и интегрированной эшелонированной системы противовоздушной обороны. Это два обязательных элемента, которые необходимы, чтобы продолжать боевые действия.

Марк Тот: Главный козырь Зеленского – неповиновение. Ему нужно восстать против невыгодных соглашений, которые ему угрожают. Это возвращает нас к неповиновению, которое проявил Черчилль в 1940 году, когда сказал, что его страна будет воевать на улицах, в горах, на пляжах – где угодно.

Зеленскому нужно обозначить, что Украина будет воевать до конца, что понятие свободы, суверенитета и нежелание уступать свою территорию является неотъемлемой частью украинской идентичности и основных убеждений страны. Европа должна увидеть это неповиновение, чтобы понять, хочет ли она, чтобы Украина проиграла без поддержки, или им следует активизироваться сейчас и, например, ввести бесполетную зону, поскольку Трамп ничего не делает.

Если бы я сейчас был на месте Зеленского, то остался бы непокорным и не поддался бы этому. Он должен быть тем Черчиллем с 1940 года – когда все было против Англии после падения Франции и эвакуации британских войск из Дюнкерка без экипировки. В Украине дела идут лучше. Ваша армия по-прежнему является целой и сохраненной. У вас еще осталось целое оборудование. Оставайтесь упрямыми.

Считаете, что самый сильный козырь Украины в том, что без нее не будет ни одного мирного соглашения?

Да, и это уникальная черта не только Зеленского. Я вижу ее во многих украинцах. Посмотрите на решимость этих мужчин и женщин, которые воюют на передовой, которые заявляют, что не отдадут ни куска свои территории, если это не будет стратегически или тактически оправдано. Они говорят, что могут отступить только на время, чтобы обмануть россиян и контратаковать.

Ежедневно люди бросаются в многоквартирные дома, больницы, школы, чтобы спасти женщин и детей. Это неповиновение можно увидеть повсюду. И я, как американец в восторге от этого.Мир не видел ничего подобного со времен бомбардировок Англии, когда британцы проявили аналогичную решимость. Посмотрите, чего они достигли благодаря решительности – несмотря на низкие шансы, победили нацистскую Германию. Поэтому я верю, что Украина может победить, но ей уже сейчас нужна поддержка Европы.

Джон Мир: Другими словами, неповиновение – это национальная идентичность. А Украина имеет свою национальную идентичность и гордость. Она имеет свою уникальную культуру и не собирается сдавать ее Путину. А также не позволит США диктовать ей, каким будет ее будущее. Девиз армии США: "Мы будем защищаться". И прямо сейчас Украина его поддерживает.

Два способа изменить баланс на поле боя?

Полковник Свит, возможно ли изменение баланса сил на поле боя со стороны Украины? Поскольку в СМИ пока звучит только тема территориальных уступок, на которые должен пойти Киев. Как США могут помочь Украине одержать победу в этой борьбе, потому что у Трампа все еще есть много военных карт на столе в Белом доме?

Джон: Да, они у него есть. Но, чтобы изменить ситуацию на поле боя, украинцам нужно остановить поток российских солдат в Украину, перехватывать их. Украинцы должны победить эти силы до того, как они прибудут в Украину. Их нужно уничтожать в городах сбора, сортировочных пунктах, логистических узлах, на аэродромах, в морских портах, железнодорожных станциях, на трассах.

Однако для этого украинцам нужны системы вооружения – ATACMS, HIMARS, Storm Shadow. И также, чтобы Германия предоставила свою крылатую ракету Taurus, дополнительную артиллерию. Нужно бороться с врагом и в России, не обязательно в Украине.

Думаю, единственный способ повлиять на ситуацию на поле боя – это не дать российским военным попасть в Украину, перерезать их логистические пути, чтобы российские войска, которые находятся в Украине, истощились и были вынуждены отступить из-за недостатка боеприпасов, еды, воды.

Другой вариант – остановить атаки беспилотников и ракет на территорию Украины. Это может произойти, если будет бесполетная зона, или путем нанесения ударов по этим системам вооружения в России до того, как они смогут быть запущены. Сбивать отдельные ракеты нет смысла. Нужно уничтожить систему вооружения и производственные мощности, где изготавливают эти дроны. Именно на это Украине нужно обратить внимание.

Киев сосредоточен на ударах по НПЗ в глубине России, и это хороший курс, но нужно найти баланс в войне за перехват.

Марк Тот: Считаю, что самым мощным "оружием", которое украинцы могут получить от США именно сейчас, является общественное мнение. Как отметил Джон, существует двухпартийная поддержка Украины. Примерно 68% населения США считает Россию врагом. Это самое мощное оружие и козырь, которые можно получить.

Если украинцы проявят неповиновение и дадут отпор давлению Трампа в этих переговорах и откажутся сдать свою страну, американское общество это одобрит. Американцам нравятся такие дерзкие аутсайдеры как Украина, и это ваш лучший путь вперед. А пока Европа должна взять на себя ответственность прямо сейчас.