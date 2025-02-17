Мирное соглашение с Россией: Кит Келлог откровенно сказал, учтут ли мнение Украины

В Саудовской Аравии состоятся переговоры между Россией и США об окончании войны. Киев и Европу на встречу не пригласили. Это вызвало опасения относительно заключения мирного соглашения за спиной Украины.

Президент Зеленский, в частности, отметил, что Украина ничего не знала о встрече россиян и американцев в Саудовской Аравии. Глава государства подчеркнул, что не признает ни одно соглашение, которое будет принято без участия Киева.

"Никто не будет навязывать Украине мирное соглашение, заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

"Зеленский и народ Украины примут это решение", – сказал Келлог, комментируя возможность потенциального мирного процесса между Россией и Украиной при посредничестве США.

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