Дональд Трамп имеет рычаги влияния на Кремль, однако применит ли он их и какой главный риск для переговоров в последующие недели для 24 Канала объяснил министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин.

Чего ждать от переговоров в ближайшее время?

По мнению Климкина, давление на Трампа не усилится за полгода. Внутреннее давление внутри США работает иначе, чем хотелось бы Украине, поскольку американцы не всегда учитывают внешнюю политику. Они, как правило, живут внутри страны и концентрируются на собственных проблемах – экономике, преступности и многих других вопросах.

В то же время американцы всегда обращают внимание на неудачи во внешней политике.

Трамп неоднократно обещал, что он "разрулит" нашу войну. Я сознательно применяю такой циничный глагол, говорил о 24 часах, говорил о 100 днях, потом там о 6 месяцах пошли разговоры. Сейчас с одной стороны у Трампа еще есть время, и он прекрасно понимает, что время не играет на Путина,

– отметил политик.

Затягивание переговоров не помогает российскому президенту, потому что это также влияет на его экономику. Трамп очень хорошо разбирается в экономических аспектах и в дальнейшем будет пытаться, "как удав", тянуть ситуацию, влияя на снижение цен на нефть и давление на российскую экономику.

Обратите внимание, цена российской нефти Urals падает очень быстро, и сейчас она торгуется значительно дешевле мировых эталонных марок, например, Brent. Это происходит потому, что Россия вынуждена давать большие скидки, чтобы ее нефть вообще покупали, из-за чего ее доход от экспорта существенно уменьшается. Снижение цен частично связано с санкциями США против крупных российских нефтекомпаний "Лукойл" и "Роснефть".

Впрочем, для Путина проблема заключается в том, что он не может согласиться на решение, которое будет выглядеть как поражение его режима внутри страны, поскольку это может вызвать внутренние и очень непростые процессы для него лично.

Для Путина это очень неприятная ситуация, поскольку он точно не будет на одной странице со своими историческими героями, такими как Петр І или Екатерина ІІ, а американцы это прекрасно понимают.

Американцы пока осторожны, но последовательно "затягивают веревку" вокруг России. Климкин также считает, что у Украины тоже нет много времени. Время начало идти против Путина, и одновременно против Украины.