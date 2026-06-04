Не все просто: политолог объяснил, что не так с заявлениями о конце горячей фазы войны до осени

Во властных кругах допускают, что до конца года может завершиться горячая фаза войны России против Украины. Однако говорится не о гарантиях, а о зависимости от ряда факторов, в частности ситуации на фронте, позиции США на фоне выборов в Конгресс и готовности России пересматривать свои нынешние цели в войне.

Вероятно, главной задачей на ближайшие 5 – 6 месяцев является попытка довести мирный процесс до приемлемого для Украины результата, в частности остановить боевые действия по актуальной линии фронта и предоставить нашему государству гарантии безопасности. Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что, несмотря на все, ни одна из сторон не может гарантировать завершение войны в определенные сроки.

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"Нет никаких гарантий в мире - ни от нас, ни от США, ни тем более от России, что война точно закончится до конца года. Это надо четко понимать", – подчеркнул он.

Есть ли шансы на завершение активных боев до осени?

Владимир Фесенко отметил, что заявления украинской власти о готовности к миру касаются политического намерения возобновить переговорный процесс и попытаться выйти на результат осенью или до конца 2026 года.

Украина демонстрирует готовность к переговорам и посылает соответствующие сигналы прежде всего США, поскольку от них в значительной степени зависит восстановление мирного процесса. Политолог предположил, что это может произойти до ноября.

В начале ноября выборы в Конгресс США. Есть надежда, что американцы хотят ускорить свои переговорные усилия, чтобы договориться именно к моменту голосования,

– отметил он.

Однако неизвестно, реально ли Россия готова договариваться и возвращаться к мирным переговорам, ведь Кремль пока не демонстрирует готовности к завершению войны и делает ставку на продолжение боевых действий.

Политолог о возможном завершении войны: видео

Фесенко подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от ситуации на фронте и уровня давления на Россию. Если США присоединятся к политическому и экономическому давлению, это может повлиять на процесс, но не гарантирует быстрых переговоров.

Кроме того, Владимир Путин убежден, что российская армия вроде бы имеет успехи на поле боя, поэтому заявляет о готовности воевать дальше.

В ближайшее время маловероятно, что начнутся реальные мирные переговоры,

– высказался политолог.

По его мнению, еще одной причиной также является то, что часть американских переговорщиков вовлечена в другие международные процессы, в частности по Ирану. Если иранский вопрос не будет урегулирован, то война России против Украины не станет для США приоритетом.

Важно! Украина ожидает приезд американской делегации в Киев в конце весны или в начале лета. В Киеве рассчитывают, что эта поездка может оживить дипломатические контакты по поиску путей завершения войны России против Украины. Стороны уже работают над согласованием возможных дат визита.

"Пока не будет поставлена точка хотя бы в каких-то мирных декларациях, вряд ли они (представители администрации США – 24 Канал) приедут в Украину или Россию", – сказал Фесенко.

Однако он предположил, если все же будет открыто "окно возможностей" для переговоров, то стороны осенью могут обсуждать промежуточные варианты договоренностей. В частности энергетическое перемирие, прекращение огня в воздухе или частично на море.

Однако, по словам политолога, даже в случае запуска переговоров – это не означает, что будет быстрое завершение войны или прекращение горячей фазы боевых действий.

Какова ситуация на фронте?

Россияне имеют целью захватить Донецкую область – это уже давно одна из главных задач Кремля. Ранее оккупанты планировали сделать это до конца лета, но из-за неудач на фронте эти сроки пришлось перенести до конца 2026 года.

Впервые с 2023 года оккупантам начали терять больше захваченных территорий, чем брать под свой контроль. Россияне ежедневно проводят много штурмов, но существенных успехов это не имеет.

За Константиновку продолжаются тяжелые бои. К сожалению, Силам обороны не хватает людей, чтобы отражать многочисленные штурмы противника. Оккупанты пытаются заходить с разных сторон, чтобы окружить украинские подразделения.