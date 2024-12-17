Это создаст революционную ситуацию: на что панически боится согласиться Кремль

У новоизбранного президента США Трампа есть цель провести переговоры между Украиной и Россией для прекращения боевых действий. Европейские политики все чаще обсуждают в таком случае размещение военного контингента на линии боестолкновения в рамках миротворческой миссии. Однако нужны гарантии от России, что она в этот период не начнет обстреливать иностранные войска.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что в случае, когда Россия даст такие гарантии, в российском обществе это спровоцирует возмущение. Ведь уже несколько лет подряд по телевидению страны-агрессора продвигается риторика, что Россия якобы давно воюет не только с Украиной, а со странами Запада.

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Что будет означать для России согласие на миротворческую миссию

Ус напомнил о визите действующего лидера США Байдена в Киев. Тогда американская сторона сообщила России о приезде своего президента, чтобы Кремль имел в виду это и не создавал провокаций, не наносил ударов по украинской столице. Тогда в российском обществе и среди пропагандистов возникли вопросы по этому поводу.

"Ведь Россия заявляла, что воюет с Западом и когда президент ведущей страны Запада приехал в Киев, Россия ничего не сделала, потому что получила предупреждение. Россияне задумывались над тем, а может Россия должна была бы что-то сделать, потому что возникает диссонанс с тем, что говорится по российскому телевидению", – объяснил Ус.

Поэтому для России согласиться на размещение европейских миротворцев по линии боевого соприкосновения, по мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, будет означать отрицание того, чем она годами "кормила" свое население.

Что может спровоцировать в России революцию

Российская экономика в значительной степени переводится на военные рельсы, поэтому, по словам Уса, существовать без ведения боевых действий, ей будет очень трудно.

Он отметил, что российские оппозиционные экономисты отмечают, что сейчас российские военные получают немалые выплаты, находясь на фронте. Если боевые действия прекратятся, это будет означать, что все эти вояки, которые имеют в руках оружие, вернутся домой в Россию, где их будет ожидать зарплата в 10 раз меньше.

Это создаст революционную ситуацию, которая уже была в России в 1917 году, когда многие солдаты вернулись с фронта, не понимая, что они там делали и как жить дальше, поэтому они помогли большевиками сбросить временное правительство,

– напомнил Ус.

Ус не исключает, что в России эта ситуация может повториться. По его словам, Кремль боится, что все эти люди, которые сейчас воюют против Украины, в один момент вернутся и тогда может произойти дестабилизация, которая вряд ли оставит России шансы на дальнейшее существование на мировой карте в том виде, в котором она есть сейчас.