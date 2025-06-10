У Зеленского раскрыли роль Мединского в "переговорном процессе"

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский существенно ни на что не влияет. В Кремле ему определили свою пропагандистскую роль, которую он продолжает выполнять.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что функция Владимира Мединского на переговорах вполне понятна. Он не будет говорить о завершении войны. Это решает только диктатор Путина.

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Что на самом деле делает Мединский

Как отметил Подоляк, Мединский – это очередной пропагандистский канал для влияния на Украину и Запад. Он продолжает раздавать интервью, где вбрасывает нужные для Кремля тезисы и придумывает лживые инфоповоды.

Он не является субъектом, который будет определять финал этой войны. Мединский не говорит ничего, кроме того, что "россияне человечные; готовы к миру; жалеют людей" и так далее. Все это бред. Советую меньше обращать на него внимание,

– сказал Подоляк.

Россия дошла до того, что там не могут существовать без войны. И в этой ситуации они постепенно теряют собственное региональное влияние. Это четко отслеживается по соседям России. Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество с Китаем. Азербайджан идет в сторону Турции. Армения пытается присоединиться к проевропейским программам и так далее.

Обратите внимание! Президент Армении подписал закон о евроинтеграционных намерениях его страны. Документ не означает начало вступления в ЕС и не является заявкой на членство. Но он углубляет двусторонние отношения.

Параллельно Россия пытается сломать Украину. Поэтому и там продолжают ежедневные геноцидные удары по разным городам нашего государства. И еще и прямо рассказывают, что атакуют гражданское население.

Они считают, что могут сломать нас через эти человеконенавистнические и геноцидные удары. Мединский хочет выполнять свою роль. Он пытается дисбалансировать нас, дополнительно депрессировать. Поэтому рассказывает странные исторические и психологические реминисценции, что ему якобы тяжело разговаривать с Украиной,

– отметил Подоляк.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что постоянные российские атаки демонстрируют, что Путин не хочет заканчивать войну. Настоящий мир наступит только тогда, когда мир начнет реальное давление на Россию.