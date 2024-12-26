Республиканец ответил, при каком условии Трамп может встретиться с Путиным

Высказывания Трампа относительно российско-украинской войны в последнее время изменились. Новый президент США все чаще подчеркивает, что окончание войны должно быть справедливым. Это повторил и его спецпредставитель в Украине Келлог.

Об этом в эфире 24 Канала отметил общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, подчеркнув, что справедливый мир будет предусматривать возвращение Украине границ 1991 года. Однако, по его словам, это не будет сделано одноэтапно.

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О чем заявил Трамп

Первоначально, по словам общественного деятеля, необходимо прекратить огонь по линии фронта, далее – провести переговоры между представителями США и России.

Пинкус высказал мнение, что вряд ли Трамп побежит встречаться с Путиным. Ведь он не случайно назначил своего спецпредставителя в лице Келлога, именно он, по убеждению Пинкуса, будет обсуждать с российской стороной условия перемирия.

"Многие сегодня распространяют слухи, не без помощи российской пропаганды, что Трамп пойдет на сделку с Путиным и согласится на его условия. А условия следующие: отказаться от Крыма и 4-х областей в административных границах, то есть предусматривая и неоккупированные сейчас части этих областей; чтобы Украина не вступала в НАТО; чтобы ей не предоставлялась военная помощь", – озвучил Пинкус.

Если Трамп согласится на такие условия, тогда, по мнению общественного деятеля, это станет полным признанием своего поражения, а также в целом поражения США, Запада. То есть это будет навязывание Украине условий российского диктатора.

А ради чего надо было воевать все это время, пожертвовать тысячами жизней украинского поколения? Это недопустимо. Трамп может встретиться с Путиным только в том случае, когда уже будут согласованы условия Запада. А Трамп официально заявил, что любая сделка, если она будет, не затронет национальные интересы Украины,

– отметил Пинкус.

Достичь справедливого мира, по мнению общественного деятеля, одним шагом не удастся, их надо будет сделать много. По словам Пинкуса, не случайного новый президент США сказал, что сегодня решение вопроса относительно войны в Украине гораздо сложнее, чем на Ближнем Востоке.

Пинкус подчеркнул, что задолго до того, как Трамп официально станет президентом, а это произойдет 20 января 2025 года, он начал в полную силу усердно работать над различными вариантами достижения своей главной цели – справедливости, а она заключается в победе Украины.