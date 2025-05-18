Не доехал до Стамбула: Путин потерпел неудачу и теперь пугает Украину новым оружием

Ситуация с переговорами в Стамбуле стала поражением для диктатора Владимира Путина. Он всячески пытается отвертеться от этой неудачи.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, Путин полностью проиграл в "игру" под названием мирные переговоры в Стамбуле.

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Теперь угрожает Украине

Как отметил Тимочко, президент Украины Владимир Зеленский переиграл российского диктатора. Путин оказался неготовым приехать в Стамбул. Он не смог быстро отреагировать в этой ситуации.

Теперь он пробует оправдаться в таком "кгб-стиле". Всех запугаем. У нас тут есть оружие мести и всякое такое,

– сказал Тимочко.

Существенного прогресса в мирных переговорах можно достичь, если действительно состоится прямая встреча Зеленского и Путина. Параллельно должна быть встреча союзников из США, Европейского Союза и третьих стран вроде Китая, Турции и т.п.

Пока за одним столом не сядут лидеры этих стран, до тех пор сложно будет говорить о реальном состоянии подготовки к переговорному процессу. А Путин затягивает все,

– отметил Тимочко.

Напомним, Главное управление разведки сообщило, что Россия планирует учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Цель – демонстративное давление на Украину и Запад. Запуск могут осуществить в ночь на 19 мая. Дальность полета этой ракеты – более 10 тысяч километров.