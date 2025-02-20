"Путин устал": диктатор может согласиться на перемирие ради одной цели

Путин любит подписывать соглашения, которые он не собирается потом соблюдать. Российский диктатор соглашается на определенные договоренности, а впоследствии обманывает и нарушает свои обязательства. Поэтому нет оснований считать, что в будущем глава Кремля будет другим, чем был в прошлом.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер, подчеркнув, что ни на какие уступки Путин не пойдет, ведь не привык никогда идти на компромиссы.

Смотрите также Путин пытается добиться от США "максимальных уступок", – ISW

Путин хочет паузы в войне, чтобы нарастить военный потенциал

Сейчас США пытаются угодить России, чтобы та села за стол переговоров. Однако по убеждению Браудера, Путин – это человек, который не способен договариваться. Российский диктатор, по его словам, только привык сильно настаивать на своем и подвергать собственный народ опасности.

Потому что он не является демократически избранным лидером. Он диктатор. И поэтому для него это не имеет значения. Его авторитет для него не имеет значения. Ничего на самом деле не имеет значения для него, кроме того, чтобы чувствовать себя сильным и выглядеть сильным,

– отметил Браудер.

Гендиректор Hermitage Capital Management считает, что глава Кремля согласится на сделку только тогда, когда получит действительно выгодные для себя условия.

Он согласится на прекращение огня, если условия позволят ему впоследствии нарушить перемирие и продолжать свою войну. Украинцы истощены, но и Путин устал,

– заметил Браудер.

Он потратил огромное количество ресурсов, солдат, денег, техники. Поэтому, по мнению Браудера, был бы не против, чтобы наступил короткий перерыв, чтобы снова нарастить свои ресурсы для возможности в будущем возобновить боевые действия.

Гендиректор Hermitage Capital Management подытожил, что российскому диктатору нравится создавать неоднозначные ситуации, где невозможно и трудно реагировать на то, что он говорит. Поэтому, со слов Браудера, сейчас кажется, что определенные переговоры между США и Россией идут, но на самом деле их нет.