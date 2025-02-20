Таку думку в етері 24 Каналу висловив гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, наголосивши, що на жодні поступки Путін не піде, адже не звик ніколи йти на компроміси.

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Путін хоче паузи у війні, аби наростити військовий потенціал

Зараз США намагаються догодити Росії, аби та сіла за стіл переговорів. Однак за переконанням Браудера, Путін – це людина, яка не здатна домовлятися. Російський диктатор, з його слів, лише звик сильно наполягати на своєму і наражати власний народ на небезпеку.

Тому що він не є демократично обраним лідером. Він диктатор. І тому для нього це не має значення. Його авторитет для нього не має значення. Нічого насправді не має значення для нього, окрім того, щоб почуватися сильним і виглядати сильним,

– зазначив Браудер.

Гендиректор Hermitage Capital Management вважає, що очільник Кремля погодиться на угоду лише тоді, коли отримає дійсно вигідні для себе умови.

Він погодиться на припинення вогню, якщо умови дозволять йому згодом порушити перемир'я і продовжувати свою війну. Українці виснажені, але і Путін втомився,

– зауважив Браудер.

Він витратив величезну кількість ресурсів, солдатів, грошей, техніки. Тому, на думку Браудера, був би не проти, щоб настала коротка перерва, щоб знову наростити свої ресурси для можливості в майбутньому відновити бойові дії.

Гендиректор Hermitage Capital Management підсумував, що російському диктатору подобається створювати неоднозначні ситуації, де неможливо і важко реагувати на те, що він говорить. Тому, зі слів Браудера, зараз здається, що певні переговори між США та Росією тривають, але насправді їх немає.