Союзники считают, что Зеленский – плохая кандидатура для переговоров, – The Sunday Times

Дональд Трамп неоднократно критиковал Владимира Зеленского и намекал, что хочет видеть во главе Украины более сговорчивого лидера. Такое мнение может господствовать и среди европейских союзников.

Владимира Зеленского партнеры считают неудобным для заключения мирного соглашения с Россией, поскольку он категорически не доверяет Путину и не согласится на то, что будет означать капитуляцию для Украины. Об этом в публикации для The Sunday Times написал журналист Марк Урбан, передает 24 Канал.

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Что известно

Осенью 2024 года один британский министр в частном разговоре с Урбаном назвал Зеленского "препятствием на пути к миру". По словам журналиста, то, что это было сказано не для цитирования, свидетельствует о том, что подобное мнение разделяют в других европейских столицах.

Урбан подчеркнул, что это говорит о разрыве между публичными заявлениями и частными мыслями о войне. Европейские союзники могут иметь мнение относительно войны в Украине отличное от того, которое выражают публично.

Собеседник журналиста одновременно похвалил Зеленского, назвав его "непревзойденным военным лидером". Британский министр объяснил, что главная проблема с украинским президентом заключается в том, что он отказался от дипломатического взаимодействия с россиянами. Чиновник вспомнил, что переговоры провалились через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Другой британский чиновник в разговоре с Марком Урбаном сказал, что Зеленский способен заключить мирное соглашение с Москвой. Однако он указал, что украинский лидер за три года войны уже "глубоко истощен" и "рискует принять плохие решения".

Урбан отметил, что сомнения относительно Зеленского европейские политики высказывают обычно за закрытыми дверями и шепотом. Между тем как Дональд Трамп, который верит в недоговороспособность Зеленского, хотел публично продемонстрировать это во время ссоры с ним в Овальном кабинете.

Журналист считает, что давление США на Зеленского может усилиться. Его будут заставлять сесть за стол переговоров с Россией. В то же время сама вероятность того, что удастся достичь соглашения между Киевом и Москвой остается неопределенной.

Автор статьи считает, что Зеленский может рассчитывать на провал переговоров, поскольку он не может согласится на то, что будет иметь вид капитуляции. Урбан делает вывод, что, мол, для президента Украины остался последний шанс, который заключается в том, что большие потери на фронте и упадок экономики России в конце концов подорвут переговорные позиции Путина.