В Кремле сделали новое заявление о заморозке войны в Украине

Глава российского МИД высказался относительно переговоров об окончании войны. Лавров говорит, что страна-агрессор против замораживания конфликта.

Сергей Лавров заявил, что Москва, якобы, готова к возобновлению диалога с Вашингтоном, при условии, если он будет учитывать ее интересы, передает 24 Канал.

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В Кремле не хотят "заморозки"

Также министр иностранных дел России отметил, что, мол, со стороны Киева и Запада не видно никаких шагов, которые бы указывали на готовность к переговорам о мире.

Лавров цинично добавил, что Москва не будет вести пустые разговоры о перемирии в Украине, а будет рассматривать "любые серьезные предложения по урегулированию".

Также чиновник заявил, что Россия против замораживания войны, поскольку, это, по его словам, позволит Западу вооружить Киев и взять реванш.

Напомним, что Владимир Путин сказал, что открыт к диалогу с США, в том числе и по Украине.