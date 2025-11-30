Россия долго не протянет, – экс-министр спрогнозировал, чем обернется перемирие в Украине
- Экс-министр Юрий Костенко считает, что перемирие может привести к экономическим проблемам в России из-за перевода военных ресурсов на мирные рельсы.
- Украина имеет шанс восстановиться благодаря западным инвестициям, если после войны к власти придут проукраинские лидеры.
В США настаивают на необходимости подписания соглашения между Украиной и Россией о завершении войны. Однако такое перемирие может иметь более негативные последствия для Кремля, чем для Киева.
Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко рассказал 24 Каналу, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня по линии разграничения, то это не будет означать, что Украина признает, как того хочет Россия, потерю своих территорий. Это запрещает международное право.
Что может быть с Украиной и Россией после прекращения огня?
Юрий Костенко привел в пример принцип перемирия Северной и Южной Кореи, когда оба государства развиваются каждое в своем направлении. Так же может быть и во время прекращения российско-украинской войны.
Если говорить о сценарии, который я вижу, то это остановка боевых действий, никто никуда не движется и мы развиваемся как страны. Украина – в мирное время с восстановлением экономики и всеми обещаниями Запада по инвестициям. Россия – идет своим путем,
– сказал он.
Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности считает, если так произойдет, то у России возникнет проблема с ее войсками.
Миллионная армия для любого государства в мирное время потребует колоссальных ресурсов. В частности Украина самостоятельно ее содержать не сможет, ведь нет достаточных финансовых ресурсов. Однако перевести часть сил в резервы, на гражданские профессии – можно.
Войска мирного времени и военного – это две большие разницы. У России в этом будут проблемы, ведь много россиян будет возвращаться с фронта, а для того, чтобы перевести то количество боевиков в мирное русло: обеспечить рабочие места, достойную зарплату, – нужно время,
– отметил Костенко.
Говорится о минимум 5 лет и огромных инвестициях на то, чтобы перевести ВПК на мирные рельсы. Кремль может не иметь достаточно денег на это, ведь, если и будут отменены некоторые санкции, то маловероятно, что частный капитал сразу захочет возвращаться в Россию.
После прекращения боевых действий Россия долго не протянет в таком положении и с колоссальным количеством безработной армии, которая может начать бунтовать внутри страны,
– высказался экс-министр.
По его словам, Украина же наоборот имеет шанс встать на ноги после прекращения боевых действий, если сразу возьмет курс на сотрудничество с Западом. Однако для этого, после послевоенных выборов, к власти должны прийти люди, которые будут руководствоваться национальными интересами государства и противостоять коррупции.
А оккупированной территории, вероятно, удастся вернуть без военного вмешательства после того, как распадется Россия.
Что известно о мирных переговорах между Россией и Украиной?
Администрация Дональда Трампа передала Кремлю проект мирного плана, который Вашингтон согласовал с Киевом в Женеве. Представитель России подтвердил, что получил этот документ, отметив, что его обсуждение не будет публичным.
Франция пригрозила Владимиру Путину последствиями, если тот не пойдет на прекращение огня на территории Украины. Там считают, что кремлевскому диктатору сейчас выгодно рассмотреть такую возможность, ведь Россия сейчас находится в наилучшем положении.
В западных медиа предполагают, что на Владимира Зеленского на следующей неделе ожидается давление со стороны США. Причиной является стремление Дональда Трампа склонить Украину к заключению соглашения с Россией по завершению войны.